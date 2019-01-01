Роботи по гасінню пожежі на танкерах, що горять у Чорному морі, припинені до ранку п’ятниці, однак рятувальний буксир всю ніч буде утримувати один з них, не даючи зайти в судноплавний канал, по якому судна заходять в окуповану РФ Керченську протоку.

Про це повідомили російському агентству ТАРС в четвер у Азово-Чорноморській філії Морський рятувальної служби. Раніше повідомлялося, що в середу обидва судна почали дрейфувати, інформує УНН.

“Не прийнято працювати вночі, якщо немає загрози життю людей, — так що робіт до ранку не буде”, — сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що обидва судна зараз знаходяться в стороні від судноплавного каналу.

При цьому вночі “Канді” буде помітний через пожежу, а поруч з практично погашеним “Маестро” чергуватиме рятувальний буксир “Меркурій”, який при необхідності попередить судна, що проходять повз.

Джерело агентства в підконтрольних Москві морських колах Кримського півострова уточнило, що найближчим часом рятувальники мають намір завершити пошук зниклих з палаючих в Чорному морі танкерів.