У Сенаті США з’явився проект резолюції закликом організувати операцію для забезпечення свободи навігації в Чорному морі

08:01 25.01.2019 0 комментариев Украина

До верхньої палати американського Конгресу внесено проект резолюції, що закликає до посилення оборонної допомоги Україні та підтримує скасування газопроводу “Північний потік-2”.

Про це йдеться в повідомленні Посольства Украіни в США в мережі Facebook, передає Укрінформ.

“У документі, внесеному до порядку денного Конгресу групою у складі майже семи десятків сенаторів від Республіканської й Демократичної партій, законодавці наполегливо закликають президента США скористатися положеннями закону про “Бюджет США на 2018 рік на потреби національної оборони” для посилення потенціалу ЗС України та надати через відповідні програми Державного департаменту й Пентагону додаткову безпекову підтримку нашій державі, особливо з метою зміцнення морських можливостей України попереджувати й відбивати подальшу російську агресію», - зазначається в повідомленні.

Сенат також закликає главу Білого дому організувати спільну з американськими союзниками операцію для забезпечення свободи навігації в Чорному морі з метою демонстрації підтримки міжнародно визнаних кордонів, двосторонніх домовленостей та принципу безпечного проходження суднами Керченською протокою й Азовським морем.

Водночас, сенатори звертаються до НАТО із закликом посилити присутність у Чорному морі, в тому числі щодо моніторингу ситуації на морі та берегової оборони. Окремо законодавці закликають союзників і партнерів у Європі відмовити кораблям російських ВМС у заходженні в їхні порти для поповнення запасів та дозаправки.

У документі наголошується також, що санкції проти РФ, які є безпосереднім наслідком дій влади цієї країни, залишатимуться чинними та посилюватимуться, допоки російська поведінка належним чином не зміниться.

Крім того, сенатори вітають і підтримують резолюцію Європейського парламенту від 12 грудня 2018 року, яка засуджує російську агресію у Керченській протоці та закликає до скасування “Північного потоку-2” через його загрозу енергетичній безпеці Європи.



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