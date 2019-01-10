Спеціальній моніторинговій місії має бути наданий безпечний та безперешкодний доступ по всій території України, в тому числі вздовж українсько-російського державного кордону і на незаконно окупованому Кримському півострові.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми наполегливо закликаємо сторони поважати мандат СММ, щодо якого вони самі погодилися, і забезпечити безпечний, вільний та безперешкодний доступ СММ по всій Україні, в тому числі вздовж українсько-російського державного кордону і на Кримському півострові", - йдеться у заяві.

В Євросоюзі висловили жаль з приводу того, що підтримувані Росією озброєні формування "продовжують перешкоджати СММ моніторити конфлікт і звітувати про нього відповідно до свого мандату". Зокрема, мова йде про систематичну відмову у забезпеченні доступу СММ до певних частин українсько-російського державного кордону.

В заяві також наголошується, що забезпечення доступу СММ по всій території України має стосуватися і роботи беспілотників спостережної місії. Делегація ЄС підкреслила, що глушіння дронів ОБСЄ та їх збиття на Донбасі має бути обов’язково розслідуваним, а винні притягнуті до відповідальності, поруч з виплатою фінансової компенсації.

На цьому тлі в ЄС нагадали, що все ще очікується від РФ пояснень щодо збиття БПЛА дальнього радіусу дії 27 жовтня 2018 року.