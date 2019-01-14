Від Керченської протоки до Солсбері - Столтенберг у Давосі розповів про агресію РФ

08:41 25.01.2019 0 комментариев Украина

Свою 70-ту річницю НАТО зустрічає в умовах драматичних змін у світі, але він не змінює головного призначення щодо захисту всіх союзників.

Про це у четвер, 24 січня, у Давосі заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який взяв участь у дискусії щодо майбутнього трансатлантичного альянсу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Роль НАТО залишається такою ж, якою вона була у 1949 – захистити всіх союзників по Альянсу. Як і тоді, всі ми розуміємо, що разом ми почуваємося у більшій безпеці, ніж поодинці. Велика різниця полягає у тому, що зараз ми живемо у іншому світі, і Альянс успішно адаптується до таких змін", - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що світ став набагато складнішим: якщо кілька десятків років тому виклики у сфері безпеки були наслідком протистояння між Заходом і НАТО, з одного боку, і між СРСР та Варшавським блоком – з іншого, на сьогодні не існує СРСР, а 7 з 8 членів Варшавського договору увійшли до складу НАТО.

За словами Генерального секретаря НАТО, змінився також характер загроз, які постають перед союзниками. Серед них – кібернетичні загрози, тероризм, розповсюдження зброї масового знищення, регіональна нестабільність, а також виклики, які виходять з суперництва у сфері безпеки таких країн, як Росія, Китай і США. Великим викликом стала поведінка Росії, яка продовжує проявляти власну агресивність у різних регіонах - від Керченської протоки до Солсбері.

"Велике занепокоєння викликає ймовірна руйнація договору РСМД, що був основоположним для нашої безпеки. Це договір, який був підписаний у 1987 році який забороняв цілий клас ракет. Проблема зараз тому, що Росія розгортає нові ракети в Європі, порушуючи цю угоду. США заявили на зустрічі міністрів закордонних справ у грудні, що до 2 лютого, якщо Росія не повернеться до виконання договору, США розпочнуть процес виходу з цієї угоди. Ми зустрінемося з Росією завтра під час засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі. І наше головне завдання буде переконати Росію повернутися до виконання цієї угоди", - зауважив Столтенберг.

Він нагадав, що згадані ракети є мобільними, вони здатні нести ядерну зброю, їх важко виявляти, вони мають короткий час підльоту та можуть досягати європейських міст.

Тож НАТО має всі причини бути разом, щоб протистояти новим загрозам, зауважив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.



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