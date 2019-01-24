Декілька днів тому з’явилася інформація про можливе переведення поранених українських військовополонених із СІЗО «Матросская тишина» до «Лефортово». Але саме це є спробою ізолювати моряків, адже російська влада досі не надала офіційні медичні документи, на основі яких можна було б звернутися до незалежних медиків і провести експертизу.

Про це в ефірі інформаційно-аналітичного проекту «Перші про головне. Коментарі» телеканалу ZIK говорив адвокат Микола Полозов.

«Російська влада зараз хоче продемонструвати, що всіх поранених вилікували і вони можуть перебувати з іншими моряками. Але, мабуть, є прихований мотив, бо режим відвідування адвокатами підзахисних у «Лефортово» дуже обмежений, на відміну від «Матросской тишины». Тому можливе переведення з одно СІЗО в інше є ще однією спробою ізолювати поранених», – сказав Полозов.

Він наголосив, що цього категорично не можна робити, бо навіть неозброєним оком видно, що хлопці потребують допомоги.

«Поранених не можна перевозити, бо, навіть, наші адвокати, які не є медиками, бачать, що їх не долікували. Ба більше, російська влада досі не надала офіційні медичні документи, на основі яких ми могли б звернутися до незалежних медиків і провести експертизу. Адже на наші запити, котрі ще в середині грудня 2018 року подавались, досі немає відповіді», – зазначив він.

За його словами, ще вчора мали перевезти поранених, але через те, що про це стало відомо в Страсбурзі та Києві, російська влада вирішила поки цього не робити.

«В РФ зрозуміли, що поки зарано когось з поранених перевозити. Тому на даний момент троє осіб залишаються у СІЗО в «Матроской тишине». Але варто не забувати, що слідство продовжене до 25 травня, тому слідчий наразі має право робити будь-які дії, які він вважає за потрібне. І хоч пришвидшити чи уповільнити ці процеси ми не можемо, але маємо можливість представляти інтереси підзахисних. Припускаю, що уже в лютому у нас відбудеться ряд слідчих дій, зокрема, слідство хоче провести щодо всіх моряків психолого-психіатричну експертизу», – прокоментував Полозов.

Також він розповів, що пораненим Андрію Артеменку і Андрію Ейдеру досі не видалили усіх осколків.

«У Андрія Артеменка погіршується зір, бо йому в око потрапив невідомий предмет. Що ж до Андрія Ейдера, попри те, що в СІЗО рапортують про покращення стану його здоров’я, насправді це не так. Справа в тому, що головним є не тільки лікування, а й реабілітація. І якщо пораненим її не провести за необхідною схемою, рани залишаться і можуть людину зробити інвалідом», – розповів адвокат.

Тому він вважає, поки немає офіційних документів щодо стану здоров’я поранених, неможливо провести реабілітацію.

«Поки ми не знаємо, яку саме надали допомогу, чи було проведено оперативне втручання, та які давали медикаменти – ми зі спеціалістами не зможемо скласти схему реабілітації, яка б підходила кожному пораненому. Тому наразі російська влада вже зараз робить цих поранених моряків інвалідами», – вважає Полозов.

Що ж до стану здоров’я 21 військовополоненого, які перебувають в СІЗО «Лефортово», він зазначив, що загалом ситуація стабільна.

«У моряків є певні приватні скарги, які на зустрічах наші адвокати фіксують і намагаються одразу відпрацьовувати з керівництвом СІЗО. Наприклад, в одного з хлопців є цукровий діабет, тому йому потрібно постійно проводити заміри глюкози і такі процедури йому роблять», – сказав він.

Також він прокоментував інформацію про можливе перевезення поранених військовополонених у іншу країну, згідно Женевської конвенції.

«У випадку, коли захоплюють військовополонених, їх передають або в їх країну, або в третю державу. Такі дії прямо передбачені третьою Женевською конвенцією щодо захисту військовополонених. Але ми розуміємо, що навряд чи Кремль захоче відправити поранених в Україну, відповідно, омбудсмен Людмила Денісова, опираючись на цю конвенцію, заявляє про необхідність передачі їх в третю країну. Питання полягає в тому, що подібне рішення Кремль може ухвалити тільки при скоординованому тиску з боку союзників України, тобто країн Заходу. Але наразі про це рано говорити, бо справа просувається дуже повільно і зараз РФ немає сенсу передавати моряків. Тому їх утримують і робитимуть це до суду, якщо не буде тиску», – наголосив Полозов.

Нагадаємо, батьки одного з захоплених моряків Андрія Ейдера розповіли, що українських поранених моряків у вівторок, 22 січня, планували перевезти з «Матросской тишины» в СІЗО Лефортово. На думку родичів, переведенням українських моряків у Лефортово російське слідство збирається просто заховати їх від активного спілкування з адвокатами, консулами та родичами, яке є можливим у «Матросской тишине».