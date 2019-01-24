В лютому міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять питання про введення нових санкцій проти Росії через протистояння з Україною в Азовському морі.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела, повідомляє Європейська Правда.

Крім того, наступного тижня ЄС випустить офіційну дипломатичну ноту протесту у зв'язку з тим, що Росія продовжує утримувати 24 українських моряків, захоплених в листопаді.

За інформацією джерел, членів ЄС, які вже давно зайняли жорстку позицію щодо Росії (Литву, Швецію, Велику Британію і Польщу), із пропозицією додаткових санкцій тепер підтримують також такі країни як Данія і Словаччина. Вони стверджують, що тиск з боку Франції та Німеччини на Москву з вимогою звільнити військовослужбовців не приніс результатів.

У грудні Німеччина і Франція виступили проти нових санкцій, попросивши більше часу для переговорів щодо звільнення українських моряків і трьох суден, захоплених в Керченській протоці. За словами дипломатів, з урахуванням того, що московський суд продовжив термін арешту моряків до квітня, Німеччина і Франція тепер будуть більш схильні до запровадження нових обмежень.

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Румунії наступного тижня та повинні обговорити це питання на наступній сесії в Брюсселі 18 лютого. Водночас будь-яке остаточне рішення щодо санкцій може бути прийнято пізніше.

Голова МЗС України Павло Клімкін раніше заявив, що міністри закордонних справ ЄС будуть обговорювати "азовські" санкції у лютому й березні.