Оккупанты “кинули” феодосийский завод “Море” на 150 миллионов

20:01 24.01.2019 0 комментариев Крым

Известный блогер Злой Одессит на своей страничке в LIVEJOURNAL анализирует ситуацию с крымскими предприятиями, которые перешли под правление оккупационных холдингов и монополий, а теперь «радуются жизни» в их «братских объятиях», не получая финансирование, теряя рабочие места и производственные помещения.

Злой Одессит пишет, что он не будет скрывать, что ему нравятся истории о том, как крымские предприятия, перешедшие под крыло оккупационных холдингов и монополий, «радуются жизни» в их «братских объятиях» , информирует enovosty.com/news.

«И на этот раз мы поговорим о феодосийском заводе “Море”, находящемся под патронатом Ленинградского судостроительного завода “Пелла”.

Так, стало известно, что завод “Море” обратился в суд с требованием взыскать с “Пелла” 150 миллионов рублей, которые заводу его материковый побратим отказывается выплачивать за работу по строительству трех МРК проекта 22800 “Шторм”, “Охотск” и “Вихрь”, общей стоимостью 18 млрд рублей.

Что интересно, “Пелла” для строительства данных МРК не только арендовала верфь и пользуется её логистическими услугами, за которые, судя по всему, очень крупно не доплачивает, но и привезла своих специалистов для выполнения работ. Согласно имеющейся информации штат “Моря” расширился на 250 человек с “Пеллы”, словно на самом феодосийском заводе не было достаточного количества работников.

Таким образом, “Пелла” не только заняла площадь, за которую если что-то и платит, то “Море” это точно не устраивает, но и, в каком-то смысле, забрала рабочие места.

Как разрешится эта ситуация, которая совсем недавно преподносилась пропагандой как светлое будущее “Моря”, получающего долгожданные заказы, сложно сказать. Но, на мой взгляд, все претензии обернутся против самого же “Моря”, памятуя историю с заводом “Звездочка”, который после неудачной попытки взыскать с МО РФ уплаты за ремонтные работы по АПЛ “Подмосковье” получил ещё и ответный иск на 17 млн руб, которые вынужден был удовлетворить.

Вот как бы и “Море”, после неуплаты 150 млн руб и засилья российских работников, не вынуждено было выплатить ещё и какие-то компенсации. Или вернее сказать, с учетом ситуации – дань?

 



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