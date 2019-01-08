Военнослужащие Южного военного округа приступили к совершению маршей в назначенные районы в рамках занятий по проверки боевой готовности соединений и воинских частей военного округа под прикрытием 50 экипажей вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО РФ.

Об этом сообщается на сайте министерства обороны РФ, передает Флот - 2017.

В ходе занятий подразделениям предстоит преодолеть расстояние от 100 до 300 км по дорогам общего пользования и пересеченной местности и с ходу приступить к выполнению учебных задач в местах сосредоточения.

На марше военнослужащие отрабатывают задачи разведки маршрутов выдвижения, обеспечения противовоздушной и противодиверсионной обороны.

Безопасность передвижения по дорогам общего пользования обеспечивают подразделения военной автоинспекции.

50 экипажей ударных вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО, в том числе вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-35 выполняют задачи по боевому охранению и прикрытию техники на марше.

Проверка боеготовности войск ЮВО проводится под руководством командующего войсками военного округа Александра Дворникова и продлится неделю.

Напомним, 4-я армия ВВС и ПВО – это оперативное объединение ВВС России. После аннексии крымского полуострова РФ в июне 2014 г. в состав армии незаконно включены воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск, которые дислоцировались на территории временно оккупированной АР Крым и г. Севастополя

В настоящее время соединения и воинские части 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО дислоцированы на территории трех федеральных округов - Южного, Северо-Кавказского и так называемого «Крымского», а также одного «города федерального значения – Севастополя».

Южный военный округ (ЮВО) - военно-административная единица Вооружённых Сил Российской Федерации на юго-западе страны. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону. Действующий командир - генерал-полковник Александр Дворников. В ЮВО входят Краснознаменный Черноморский флот, Краснознамённая Каспийская флотилия и 4-е Краснознамённое командование ВВС и ПВО.

Войска и силы ЮВО дислоцируются в административных границах двух федеральных округов (Южного и Северо-Кавказского) РФ.

В 2014 году Россия незаконно включила в состав ЮВО так называемую «Республику Крым» и г. Севастополь.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения», а также «тренировки» и «занятия», проводимые Россией на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе.