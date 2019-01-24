Кишинів викликав "на килим" посла Росії

19:21 24.01.2019 0 комментариев Молдова

Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови викликало посла РФ в Молдові Олега Васнєцова для надання пояснень з приводу відкриття в Москві так званого представництва невизнаного Придністров'я в Росії.

Про це пише Deschide.md, повідомляє Європейська Правда.

У МЗС Молдови зажадали від посла РФ в Молдові визначити статус "фонду з розвитку культурних і соціальних зв'язків "Придністров'я", адже табличка на будівлі організації свідчить, що це "офіційне представництво".

Російський дипломат пояснив, що представництво, зареєстроване в Міністерстві юстиції РФ, є некомерційним фондом, що надаватиме юридичну допомогу жителям придністровського регіону. 

Послу звернули увагу на те, що статус "офіційне представництво" відсилає до дипломатичного контексту, що завдає шкоди молдавсько-російським відносинам, а також підриває суверенітет і територіальну цілісність Молдови.

МЗС закликало владу Російської Федерації "забезпечити повне дотримання внутрішніх та міжнародних правових норм і уникати плутанини і спекуляцій, які можуть зашкодити двостороннім відносинам двох країн", йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що представництво Придністров'я у Москві очолить російський адвокат та колишній співробітник російських органів внутрішньої безпеки Леонід Манаков.



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