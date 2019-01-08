В оккупированном Крыму расследуется уголовное дело о незаконном прослушивании высокопоставленным лицами.

Об этом сообщил Telegram-канал «Футляр от виолончели», передает ForPost.

Авторы канала написали, что "руководители" оккупированного полуострова прослушивали через регионального оператора мобильной связи переговоры чиновников и общественных деятелей.

Фигурантами дела стали представители "республиканских" и федеральных структур.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 138 УК РФ — нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан с использованием своего служебного положения. В частности, подозреваемым в совершении этого преступления является "руководитель" Ялты, в администрации которой осенью прошлого года силовики проводили обыски.

Источники сообщили, что подозреваемых в этом деле — до десяти человек, занимающих очень высокие посты в оккупационном "правительстве" Крыма и федеральных ведомствах.

По сведениям Telegram-канала «Крымский канал», авторы которого также осведомлены об уголовном деле, потерпевшими признаны 16 человек.

Ранее, в это же уголовное дело, которое расследует Следственный комитет, попал сотрудник мобильного оператора, который без законных оснований выдавал некоторым высокопоставленным сотрудникам МВД по оккупированному Крыму информацию о телефонных соединениях определённых граждан, об этом сообщил крымский адвокат Жан Запрута.

Он отметил, что если судить по «списку этих граждан», которые будут признаны потерпевшими, дело может быть громким.

«Думаю, что эти сотрудники МВД будут привлечены к уголовной ответственности как соучастники. Вопрос: сколько они теперь проработают <в органах внутренних дел>?» — добавил адвокат, отказавшись разглашать другие сведения.

На момент публикации фигуранты сообщения Telegram-канала «Футляр от виолончели» были недоступны для комментариев.

Пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по оккупированному Крыму, сообщила, что «можем подтвердить <расследование уголовного дела> только путём опубликования — если будет публикация <на официальном сайте <ведомства>, то сможете сделать ссылку на нас».

«На данный момент мы ничего не можем вам сказать», — сказала пресс-служба главного следственного управления Следкома по оккупированному Крыму.