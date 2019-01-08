Російський газовий монополіст планує в 2019 році витратити на будівництво газопроводу "Північний потік - 2" близько 806 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті "Газпрому".

При цьому загальний обсяг інвестиційної програми компанії на 2019 рік становить 20 млрд доларів.

Зокрема, на газопровід "Сила Сибіру" планують витратити 2,235 млрд доларів, на "Турецький потік" - 663 млн доларів, на проектування, будівництво та експлуатацію газопроводу на території Республіки Сербії - 891 млн доларів.

Дані: gazprom.ru

Конгрес США навесні 2019 року розгляне новий закон про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Закон дозволить Вашингтону накладати фінансові санкції на осіб, які інвестують кошти у будівництво російських експортних трубопроводів.

Раніше посол США в Берліні Річард Гренелл відправив лист німецьким компаніям, які беруть участь в проекті газопроводу "Північний потік-2".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що газопровід "Турецький потік" планується ввести в експлуатацію до кінця 2019 року.