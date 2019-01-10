Президент України Петро Порошенко у рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі провів зустріч з президентом Литви Далею Грібаускайте.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу глави держави.

Повідомляється, що Порошенко подякував Грібаускайте за послідовну підтримку України з боку Литви і значні особисті зусилля в цьому президента Литви.

У ході зустрічі сторони відзначили необхідність подальшого консолідованого міжнародного тиску на Росію у відповідь на акт агресії російських військових проти українських кораблів і захоплення в полон українських моряків.

Президент подякував за рішучу позицію Литви про необхідність введення нового "Азовського пакету" санкцій ЄС проти Росії.

Під час розмови також обговорювалися виклики, пов'язані з втручанням Росії у виборчі процеси в Україні та Литві та шляхи протидії існуючим загрозам.

Нагадаємо, Литва збирається розширити санкції проти громадян Росії, обвинувачених у порушеннях прав людини. За словами міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкявічюса, йдеться про заморозку майна осіб, що знаходиться в країні. Відповідний законопроект підготує уряд Литви.