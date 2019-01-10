Україна і Литва виступили за міжнародний тиск на РФ через ситуацію на Азові
|18:01 24.01.2019
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|Крым
Президент України Петро Порошенко у рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі провів зустріч з президентом Литви Далею Грібаускайте.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу глави держави.
Повідомляється, що Порошенко подякував Грібаускайте за послідовну підтримку України з боку Литви і значні особисті зусилля в цьому президента Литви.
У ході зустрічі сторони відзначили необхідність подальшого консолідованого міжнародного тиску на Росію у відповідь на акт агресії російських військових проти українських кораблів і захоплення в полон українських моряків.
Президент подякував за рішучу позицію Литви про необхідність введення нового "Азовського пакету" санкцій ЄС проти Росії.
Під час розмови також обговорювалися виклики, пов'язані з втручанням Росії у виборчі процеси в Україні та Литві та шляхи протидії існуючим загрозам.
Нагадаємо, Литва збирається розширити санкції проти громадян Росії, обвинувачених у порушеннях прав людини. За словами міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкявічюса, йдеться про заморозку майна осіб, що знаходиться в країні. Відповідний законопроект підготує уряд Литви.
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