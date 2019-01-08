За 4 роки дії санкцій бюджет РФ втратив понад 170 млрд доларів

17:41 24.01.2019 0 комментариев Украина

Глава Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок заявив, що за останні чотири роки міжнародні санкції проти Росії позбавили бюджет країни-агресора 173 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Укрінформ".

За словами глави розвідки, ці дані - внутрішні підрахунки російського уряду станом на кінець 2018 року.

"За останні чотири роки міжнародні санкції, які Путін називає "смехотворными", позбавили російський бюджет 173 мільярдів доларів. Не знаю, наскільки "смехотворна" ця сума для Путіна, але, переконаний, для пересічного росіянина це шалені гроші. Це внутрішні підрахунки російського уряду станом на кінець 2018 року, які вони не афішують", - зазначив Божок.

Крім того, він підкреслив, що на сьогодні військові операції за кордоном - єдиний спосіб для влади РФ підтримати авторитет всередині країни.

"Після анексії Криму до російської громадськості приходить протверезіння. Пересічні громадяни розуміють, що Крим - дороге задоволення, яке раніше утримували українські платники податків. Крим не прибутковий", - додав глава Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, раніше Божок заявив, що влада Російської Федерації додатково виділила своїм спецслужбам 350 млн доларів для реалізації підривної діяльності на виборах в Україні в 2019 році.

Раніше, посол України в Канаді Андрій Шевченко заявив, що в цьому році слід очікувати розширення канадських санкцій проти РФ.

Додамо, у кінці грудня Україна розширила санкції проти Росії.



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