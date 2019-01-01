Оккупанты захотели втянуть Лукашенко в решение проблемы с обеспечением оккупированного полуострова водой
|17:21 24.01.2019
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|Крым
Оккупанты хотят обратиться к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой помочь с обеспечением аннексированного Крыма водой.
"У нас Днепр каким-то странным образом приватизировала одна Украина, а это несправедливо, ведь до попадания на ее территорию он протекает по территории Беларуси", – заявил российский политик, бывший глава Корпорации развития Севастополя Олег Николаев в интервью EADaily, передает OBOZREVATEL.
По его словам, Москва могла бы решить проблемы с обеспечением оккупированного полуострова водой в обмен на приемлемые для Минска цены на газ и нефть.
"Почему бы нам не попросить Беларусь договориться с Украиной о поставках днепровской воды? Например, Беларусь продает Крыму днепровскую воду через Украину", – резюмировал Николаев.
Напомним, летом 2018 года в оккупированном Крыму начала усиливаться засуха из-за чего на полуострове начались проблемы.
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