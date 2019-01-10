Фигурантам «дела Веджие Кашка» изменили меру пресечения на домашний арест

17:01 24.01.2019 0 комментариев Крым

В четверг, 24 января, в «Киевском районном суде» Симферополя прошло заседание по «делу Веджие Кашка» в отношении Руслана Трубача, Казима Аметова, Бекира Дегерменджи и Асана Чапуха.

Об этом сообщает «Крымская солидарность», передает ATR.

В ходе заседания адвокаты подали ходатайство об изменении меры пресечения фигурантам «дела» на домашний арест, и «прокурор» не возразила. После перерыва «суд» принял решение об изменении меры пресечения на домашний арест.

Адвокат Эдем Семедляев добавил, что крымские татары, вероятнее всего, попадут домой только вечером 24 января, так как изначально их должны отвезти в СИЗО, где им оформят все официальные документы. 

Также в ходе заседания было зачитано обвинительное заключение. Асан Чапух, Казим Аметов и Бекир Дегерменджи не признали своей вины полностью. Руслан Трубач признал частично.

Кроме того, «суд» допросил четырех свидетелей, в том числе «свидетеля» обвинения, сотрудника ЦЭП Юрия Цимбала, который заявил, что якобы нашел автоматы в доме Асана Чапуха. Крымский татарин, в свою очередь, потребовал от «свидетеля» говорить правду.

Как сообщалось , ранее «Киевский районный суд» Симферополя перенес заседание по «делу Веджие Кашка» на 24 января из-за неявки Асана Чапуха. Фигурант «дела» не смог приехать на «суд» по состоянию здоровья. В ночь с 6 на 7 января его срочно госпитализировали в 6-ю горбольницу Симферополя в тяжелом состоянии. Как сообщил адвокат Азаматов, когда Чапуха привезли в больницу, у него было внутреннее кровотечение.

Напомним, в Крыму 23 ноября 2017 года ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Симферополе крымских татар Бекира Дегерменджи, отца фигуранта «дела 26 февраля» Мустафы Дегерменджи, Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Куртсеита Абдуллаева, которого позже отпустили. В доме у еще одной активистки, Эльмиры Газиевой-Барановой, проводился обыск.

Оккупанты обвиняют мужчин в якобы «вымогательстве» у гражданина Турции. Однако, крымские татары пытались помочь семье Веджие Кашка вернуть украденные этим гражданином Турции деньги. Речь идет о Юсуфе Айтане, гражданине Турции, который украл у семьи Кашка крупную сумму денег. По мнению первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, российские спецслужбы использовали турка, либо тот сам пошел с ними на сотрудничество, чтобы таким образом избежать возвращения долга.

Задержанные крымские татары в момент облавы в кафе находились вместе с Веджие Кашка. Они пришли туда по просьбе самого Юсуфа Айтана, который накануне пообещал им вернуть деньги. Во время задержаний Веджие Кашка стало плохо. Ее увезли на «скорой». По дороге в больницу женщина скончалась. 24 ноября крымскую татарку похоронили. Проститься с ней съехались люди со всего Крыма. «Правоохранительные органы» на полуострове отказываются возбуждать «уголовное дело» по факту гибели Веджие Кашка.



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