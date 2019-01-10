Госдума РФ удостоверилась, что Google на картах не показывает Крым украинским, если смотреть из России
|16:41 24.01.2019
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|Крым
Глава комитета по информационной политике, информационным коммуникациям и связи Леонид Левин заявил, что компания Google не указывает Крым украинским в своих картах, чем ранее возмутился спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Вами было дано поручение проверить данную информацию. (...) И наше оперативное расследование не подтвердило эту информацию: на сегодняшний день при заходах с территории России Крым показывается как российская территория", - сказал Л.Левин на заседании Госдумы в четверг, 24 января, сообщает Интерфакс.
Он пояснил, что уточнение информации было проведено аппаратами комитетов по безопасности и по противодействию коррупции и по информационной политике.
Кроме того, по его словам, эта информация была подтверждена и самим Google.
"С нами связался официальный представитель компании Google, когда эта информация вышла в СМИ, и официально подтвердил, что на территории РФ Крым показывается на картах компании Google российским, а за рубежом показывается как спорные территории", - добавил он.
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