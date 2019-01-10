Девятый арбитражный апелляционный суд 21 января подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 12 сентября 2018 года решил взыскать с ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь" в пользу ОАО "Объединенная зерновая компания" ("ОЗК") $18,3 млн, следует из картотеки суда.

Денежные средства должны быть взысканы в рублях по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения, передает Интерфакс.

"ОЗК" просила взыскать с судоремонтного завода и крымского торгового ООО "Адмата" $18,3 млн. Суд 12 сентября прекратил производство по требованию к ООО "Адмата".

Суд тогда также прекратил производство по встречному иску ООО "Адмата" к ОАО "ОЗК" о признании недействительным договора поручительства от 20 апреля 2014 года и отказал заводу в удовлетворении встречного иска к "ОЗК" о признании недействительным договора поручительства от 20 апреля 2014 года.

Это повторное рассмотрение дела.

При первом рассмотрении Арбитражный суд Московского округа 2 октября 2017 года отменил решение судов нижестоящих инстанций, отказавших ОАО "ОЗК" в иске к ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь" и ООО "Адмата" о взыскании $18,3 млн.

Суд тогда отправил дело на новое рассмотрение.

В документах говорится, что Девятый арбитражный апелляционный суд 17 июля подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 14 апреля отказал "ОЗК" в иске к ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь" и ООО "Адмата" о взыскании $18,3 млн.

При этом суды удовлетворили встречные иски ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь" и ООО "Адмата" к "ОЗК" о признании недействительным договора поручительства.

Третьи лица - Newbay Investments L.P., Tauris SA, Baltron Aktiengesellschaft и Conres Shipping AG.

Как следует из материалов дела, "ОЗК" в июне 2011 года и в феврале 2013 года заключила с компаниями Newbay Investments L.P., Baltron AG, Tauris SA и Conres Shipping AG ряд контрактов на поставку сельскохозяйственной продукции. В счет поставки по контрактам "ОЗК" перечислила компаниям (продавцам) $18,3 млн. Однако продукция поставлена не была.

20 апреля 2014 года "ОЗК", ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь" и торговое ООО "Адмата" заключили договор поручительства, согласно которому ответчики (поручители) приняли на себя обязательства отвечать перед "ОЗК" за исполнение контрактов на поставку сельскохозяйственной продукции.

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ летом и осенью 2015 года взыскал с компаний в пользу "ОЗК" задолженность за оплаченную, но не поставленную сельхозпродукцию.

Полагая, что у ответчиков возникли обязательства из договора поручительства, истец обратился в суд за взысканием задолженности.

Ответчики, в свою очередь, сочли, что договор поручительства является недействительной сделкой, и обратились в суд со встречными исками.

"ОЗК" создана в 2009 году для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. В качестве вклада в уставный капитал "ОЗК" правительство РФ передало пакеты акций 30 предприятий, которые расположены в 18 регионах страны.

Государство владеет 50% плюс 1 акция "ОЗК". Вторым акционером является группа "Сумма".

Компания включена в план приватизации на 2017-2019 годы. Предполагается, что государство выйдет из уставного капитала ОЗК. Инвестконсультантом по продаже доли государства в ОЗК выбран "ВЭБ Капитал" ("дочка" ВЭБа).

ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь" осуществляет ремонт и модернизацию судов всех типов и классов.