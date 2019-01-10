Более десятка кораблей Черноморского флота страны оккупанта вышли на учения в море
|15:41 24.01.2019
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|Крым
Отряд кораблей Черноморского флота страны оккупанта вышел из пункта базирования для проведения учений в морских полигонах.
Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.
«Более десяти кораблей Черноморского флота РФ вышли из пункта базирования для проведения учения однородных и разнородных корабельных группировок в морских полигонах флота в Чёрном море. Корабли вышли в море в рамках проверки боевой готовности в соответствии с планом боевой подготовки флота», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты морской авиации и ПВО Черноморского флота. На первом этапе проверки корабли при выходе из пунктов базирования осуществят проводку за тралом, а затем в составе тактических групп проведут учение по противовоздушной обороне.
В пресс-службе отметили, что в ходе учения моряки отработают обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей, а также передачу целеуказаний для эффективного применения вооружения по условному воздушному противнику, в роли которого выступят экипажи самолётов Су-24 и СУ-30СМ морской авиации и ПВО флота. Всего в мероприятии задействовано более двух тысяч военнослужащих из состава экипажей кораблей, береговых воинских частей и морской авиации.
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