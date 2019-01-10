У ПАРЄ підтримали полонених в Росії українських моряків

15:21 24.01.2019 0 комментариев Крым

Переважна більшість делегатів Парламентської асамблеї Ради Європи висловила підтримку полоненим Росією українським військовим морякам та вимагає негайного їх звільнити.

Про це йшлося у четвер під час термінових дебатів у ПАРЄ щодо ескалації напруженості навколо Азовського моря і Керченської протоки та загроз європейській безпеці, повідомляє власний кореспондент  Укрінформу у Страсбурзі.

«Це є черговий випадок російської агресії в Україні… Це є відкрита російська агресія», - наголосив представник політичної групи консерваторів, британський парламентарій Джон Говел, говорячи про застосування російськими військовими кораблями зброї проти українських катерів у районі Керченської протоки.

Британський парламентарій висловив переконання, що такі дії Росії потребують не лише засудження, а й більш рішучої реакції з боку міжнародного співтовариства.

«Нашим українським друзям я хочу сказати, що ми вас підтримуватимемо», - запевнив політик, відзначивши, що Британія виступає за постійну військову присутність союзників України у регіоні Азовського і Чорного морів.

Слід зазначити, що позиція групи консерваторів була найбільш рішучою та безкомпромісною в ПАРЄ щодо жорсткого засудження агресії Росії проти України.

Представник лібералів, французький делегат Олів'є Бешт наголосив, що дії РФ у районі Керченської протоки є очевидною провокацією, щоб не допустити мирного проходження українських кораблів.

«Група лібералів вимагає негайного звільнення українських військових моряків», - наголосив французький депутат.

Делегат від Болгарії Джема Грожданова від імені політичної групи Європейської народної партії відзначила, що збройний напад російських військових кораблів на українські катери у районі Керченської протоки є прямим протистоянням, що несе загрозу усій європейській безпеці.

«Цей акт агресивної поведінки неприйнятний та є явним порушенням міжнародного права», - заявила болгарський депутат.

Представник політичної групи соціалістів і демократів, бельгійський делегат Петра де Суттер засудила ескалацію в Азовському та Чорному морях, а також насильство, що було застосовано відносно полонених українських військових моряків. Вона також відзначила неприпустимість вибіркового огляду російською стороною суден у районі Керченської протоки, а також порушення прав людини в анексованому Криму.

Водночас представниця соціалістів висловила думку, що країни-члени Ради Європи, а також ООН, ЄС і НАТО повинні мати тверду позицію та посилити міжнародний тиск не лише на керівництво РФ, а й відносно України заради забезпечення європейської безпеки.

Суттер також наголосила, що Росія повинна забезпечити вільне мореплавство у районі Керченської протоки та негайно звільнити 24 полонених українських військових моряків.

Слід відзначити, що серед політичних груп ПАРЄ проти змісту резолюції виступила проросійська політична група об'єднаних лівих (комуністів). Делегати цієї політичної сили традиційно звинуватили ліберально-демократичну більшість Асамблеї у русофобії та повторювали тези кремлівської пропаганди і дезінформації щодо України. При чому, коли один із депутатів почав у своєму виступі говорити про «свято демократії у Криму», що «Путін є найвидатнішим лідером в Європі», - це викликало емоційне обурення в Асамблеї.

За результатами дебатів у четвер, ПАРЄ ухвалила відповідну резолюцію. Документ підтримали 103 делегати, троє були проти та 16 утрималося.

Резолюція є першим міжнародним документом, який офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, та закликає Москву негайно їх звільнити.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі Російської Федерації в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українських військових кораблі, які здійснювали плановий перехід з Одеси в Маріуполь, а також 24 моряків. Зараз вони перебувають у Москві, в СІЗО. Всі вони визнали себе військовополоненими.



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