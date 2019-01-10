Учора в пункті пропуску для морського торгового сполучення «Южний» прикордонники Одеського загону не пропустили в Україну громадян Російської Федерації.

Під час заходів прикордонно-митного контролю одного з суден, яке прибуло з Іспанії (Куета), проведено контроль другої лінії відносно 13 громадян Росії. Результатом перевірки стало виявлення 8 членів суднокоманди, громадян РФ, які наприкінці 2018 року порушили порядок в’їзду-виїзду на ТОТУ АР Крим, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Наразі громадянам РФ відмовлено у перетинанні державного кордону України та винесено постанови про заборону в'їзду в Україну строком на 3 роки. Також осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-2 КУпАП «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» з накладанням штрафів у розмірі 13600 гривень.

Зазначимо, що за минулий рік співробітниками Держприкордонслужби загалом складено майже 1000 протоколів про адмінправопорушення за незаконні поїздки в окупований Крим.