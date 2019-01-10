Українська делегація в ПАРЄ закликала ЄС ввести "Азовський пакет санкцій" проти РФ

14:41 24.01.2019 0 комментариев Крым

Українська делегація закликала ввести санкції проти росіян, причетних до захоплення українських моряків у Керченській протоці.

Українська делегація на дебатах у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закликала ввести "Азовський пакет санкцій" проти Росії і громадян РФ, причетних до захоплення українських суден і моряків в Керченській протоці 25 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника голови Верховної ради Ірина Геращенко в Facebоok.

Геращенко на дебатах підкреслила, що "Росія в Азовському морі пішла на відкриту військову агресію". Крім того, вона нагадала, що днями в Москві відбулися закриті суди над українськими моряками. Однак на засідання не пустили родичів моряків, європейських дипломатів, журналістів, українського омбудсмена.

Більш того, Геращенко нагадала, що раніше російська омбудсмен Тетяна Москалькова напередодні пообіцяла своїй українській колезі Людмилі Денісовій провести зустріч. Однак у результаті, за годину до запланованої зустрічі вона заявила про відрядження.

Вона зазначила, що українські моряки визнали себе військовополоненими. У зв'язку з цим відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими Україна вимагає від Росії звертатися з моряками у відповідності з їх статусом і негайно допустити до них представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Українська делегація закликала європейських партнерів ввести нові санкції, а саме "Азовський пакет санкцій проти РФ і росіян, причетних до провокації в Керченській протоці.

Нагадаємо, політичний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи підтримав всі українські поправки до проекту резолюції щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці.



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