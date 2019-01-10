У резолюції буде говоритися, що захоплені українські моряки підпадають під визначення Женевської конвенції.

Політичний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ)підтримав всі українські поправки до проекту резолюції щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника голови Верховної ради Ірина Геращенко в Facebоok.

За її словами, в резолюції буде формулювання, що захоплені українські моряки, як військовополонені, підпадають під визначення Женевської конвенції.

"Всі українські поправки в політичному комітеті були підтримані. По ключовому - статусу моряків як військовополонених у резолюції буде формулювання, що вони підпадають під визначення Женевської конвенції, яка визначає статус саме військовополонених", - зазначила вона.

В даний час в ПАРЄ проходить обговорення резолюції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в резолюції ПАРЄ вимагає від Росії звільнення моряків і політв'язнів. Крім того, в проекті висловлена підтримка Німеччини і Франції як спостерігачам у Керченській протоці.

Зазначимо, бюро ПАРЄ змінило правила формування комітетів, що призвело до позбавлення України місць у регламентному комітеті, який працює над зняттям санкцій з Росії. Також постраждали українські представники в комітеті з питань виборів суддів ЄСПЛ (було 4 депутати від України).