Комітет ПАРЄ підтримав поправку про військовополонених моряків
|14:21 24.01.2019
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|Крым
У резолюції буде говоритися, що захоплені українські моряки підпадають під визначення Женевської конвенції.
Політичний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ)підтримав всі українські поправки до проекту резолюції щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника голови Верховної ради Ірина Геращенко в Facebоok.
За її словами, в резолюції буде формулювання, що захоплені українські моряки, як військовополонені, підпадають під визначення Женевської конвенції.
"Всі українські поправки в політичному комітеті були підтримані. По ключовому - статусу моряків як військовополонених у резолюції буде формулювання, що вони підпадають під визначення Женевської конвенції, яка визначає статус саме військовополонених", - зазначила вона.
В даний час в ПАРЄ проходить обговорення резолюції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в резолюції ПАРЄ вимагає від Росії звільнення моряків і політв'язнів. Крім того, в проекті висловлена підтримка Німеччини і Франції як спостерігачам у Керченській протоці.
Зазначимо, бюро ПАРЄ змінило правила формування комітетів, що призвело до позбавлення України місць у регламентному комітеті, який працює над зняттям санкцій з Росії. Також постраждали українські представники в комітеті з питань виборів суддів ЄСПЛ (було 4 депутати від України).
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