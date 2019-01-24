В ЕСПЧ не исключают выхода России из Совета Европы, но все равно рассмотрят жалобы против нее
|14:01 24.01.2019
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|Россия
Европейский суд по правам человека надеется, что Россия останется в составе Совета Европы, но не могут исключить ее выхода.
Об этом сказал председатель суда Гвидо Раймонди на пресс-конференции в Страсбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды".
"Я надеюсь, что удастся избежать выхода РФ из СЕ, но это не то, что можно полностью предотвратить. Если это произойдет, это будет большой бедой для российских граждан", - заявил он, отметив, что несмотря на большое количество жалоб на Россию, ЕСПЧ "прекрасно сотрудничает" с российскими властями, хотя и есть множество проблем с соблюдением Европейской конвенции по правам человека.
Ранее сообщалось, что Россия заняла первое место по количеству жалоб в Страсбург и выявленных нарушений конвенции.
В то же время Гвидо Раймонди отметил, что даже в случае выхода России из Совета Европы она будет обязана выполнить все решения суда, даже вынесенные после такого выхода.
"Действие конвенции сохранится 6 месяцев после денонсации. То есть по всем делам, которые уже находятся на рассмотрении суда, а также по заявлениям, которые поступят через 6 месяцев после этого, Суд сохраняет юрисдикцию в отношении нарушений со стороны России - независимо от того, как долго продлится рассмотрение этих дел", - пояснил председатель Европейского суда по правам человека.
Это касается, в частности, всех пяти межгосударственных жалоб "Украина против России", связанных с последствиями оккупации Крыма и агрессии на Востоке Украины.
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