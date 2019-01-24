60% всех жалоб против Украины, поданных в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, касаются последствий российской агрессии на Востоке Украины и нарушений прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил секретарь ЕСПЧ Родерик Лидделл, отвечая на вопрос "Европейской правды" на пресс-конференции в Страсбурге.

"Всего в реестре Суда (по состоянию на начало 2019 года) находилось 4369 индивидуальных жалоб о событиях в Крыму и на Востоке Украины, поданных против Украины", - заявил он. Ранее сообщалось, что Украина вошла в первую тройку по количеству жалоб против нее в ЕСПЧ. Всего в суде зарегистрировано 7267 жалоб против Украины. Это означает, что жалобы, связанные с российской агрессией, составляют около 60% всего массива "украинских" дел.

Количество жалоб, в которых единственным или вторым ответчиком указана Россия, существенно ниже. "Есть около 400 таких жалоб", - отметил секретарь ЕСПЧ.

Необходимо отметить, что за прошлый год количество дел существенно возросло. По состоянию на начало 2018 года в Страсбурге было зарегистрировано около 3800 жалоб против Украины и около 240 жалоб против РФ.

Председатель Суда Гвидо Раймонди также сообщил, что ЕСПЧ рассматривает ряд дел "Украина против России": "Сейчас есть пять межгосударственных жалоб, поданных Украиной против России. Две из них рассматривает Большая палата - по Крыму и Восточной Украине, еще три - в палатах суда".

Помимо общих жалоб на нарушения прав человека в оккупированном Крыму и на территории ОРДЛО Суд рассматривает дела о незаконном вывозе в Россию детей из детских домов на Донбассе; о политических заключенных и о нападении России на украинские военные корабли в Черном море.