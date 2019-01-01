В Грузии официально признали памятником нематериального культурного наследия традиционный пирог с сыром хачапури.

Соответствующий приказ издал глава Агентства по охране культурного наследия Николоз Антидзе, сообщает Новости Грузия, передает Новое Время.

В ведомстве подчеркивают, что хачапури являются важнейшим компонентом грузинской кухни.

"Это блюдо стало визитной карточкой грузинской кулинарной культуры, а также частью грузинского рациона питания и ритуала", — сказано в распоряжении.

Кроме того, в агентстве считают, что присвоение традиционному блюду статуса памятника культурного наследия поможет популяризации национальной кухни и культуры Грузии.