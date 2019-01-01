В Грузии признали хачапури памятником культурного наследия / Фото
|13:21 24.01.2019
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|Грузия
В Грузии официально признали памятником нематериального культурного наследия традиционный пирог с сыром хачапури.
Соответствующий приказ издал глава Агентства по охране культурного наследия Николоз Антидзе, сообщает Новости Грузия, передает Новое Время.
В ведомстве подчеркивают, что хачапури являются важнейшим компонентом грузинской кухни.
"Это блюдо стало визитной карточкой грузинской кулинарной культуры, а также частью грузинского рациона питания и ритуала", — сказано в распоряжении.
Кроме того, в агентстве считают, что присвоение традиционному блюду статуса памятника культурного наследия поможет популяризации национальной кухни и культуры Грузии.
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