США уверены, что Россия проводила испытания крылатой ракеты 9М729 на дальность более 500 км и на брифинге по этой теме предоставила неверные данные.

Об этом заявила ТАСС в четверг, 24 января, официальный представитель посольства США в РФ Андреа Калан, комментируя прошедший в среду брифинг Минобороны и МИД РФ.

По ее словам, этот брифинг "контролировался РФ", что позволило российской стороне "изменять технические детали таким образом, чтобы показать, что ракета соответствует Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности [ДРСМД]".

"Все союзники по НАТО согласны с тем, что 9М729 не соответствует ДРСМД и что Россия существенно нарушает свои обязательства по договору", - сказала она, добавив, что брифинг был призван "скрыть нарушения и создать видимость прозрачности".

Калан утверждает, "нет ничего, что Россия может сделать, показать или сказать, чтобы изменить тот факт, что она уже провела испытания крылатой ракеты 9М729 на дальность свыше 500 км в нарушение Договора о РСМД".

"США в письменно виде изложили России, что она должна сделать, чтобы вернуться к соблюдению соглашения и спасти его. На этом этапе только полное и подтверждаемое уничтожение российских ракет 9М729, пусковых установок и предназначенного для ракеты оборудования разрешит озабоченности США", - заявила официальный представитель американского посольства.

В среду Минобороны и МИД РФ провели совместный брифинг для военных атташе иностранных государств в Москве, на котором продемонстрировали ракету 9М729, которая, как считают в Вашингтоне, нарушает ДРСМД.

Представители стран НАТО, в том числе США, и европейских стран от участия в брифинге отказались.