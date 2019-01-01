В Черном море возобновился дрейф одного из горящих танкеров
|12:41 24.01.2019
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Движение одного из двух танкеров, которые горят в Черном море, в четверг утром возобновилось.
Об этом сообщается на сайте спасательно-координационного центра (СКЦ) Росморречфлота, передает Интерфакс.
"Последний швартовый конец убился, Candy ("Канди") дрейфует. (...) скорость - 1,3 узла", - отмечается в сообщении.
По данным сервиса, тушение пожара продолжается.
В среду вечером сообщалось, что спасателям удалось приостановили дрейф танкеров. На тот момент они находились в территориальных водах РФ со стороны оккупированного Крыма.
Два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.
Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Источники считают, что танкеры работали с топливом по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.
Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены. Российские следователи возбудили уголовное дело.
Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждает, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.
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