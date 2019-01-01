Анкара не примет в качестве лидера Сирии человека, который стал причиной смерти миллионов людей
|12:21 24.01.2019
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|Турция
Позиции Турции и РФ в отношении политического урегулирования в Сирии совпадают, за исключением вопроса сохранения поста президента за Башаром Асадом.
Об этом в эфире телеканала A Haber в четверг заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает ТАСС.
"В вопросах политического урегулирования в Сирии у нас нет никаких разногласий с Россией, кроме как по вопросу о будущем Асада. Для нас человек, который стал причиной смерти миллионов людей, не может стать фигурой, которая объединит страну", - считает министр.
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