Новые малые ракетные корабли проекта «Буян-М» «Грайворон» и «Ингушетия» войдут в состав Черноморского флота страны оккупанта в 2019 году.

Об этом сообщила пресс-служба Главкомата ВМФ России, передает Крым Информ.

Новые МКР должны пополнить 41-ю Севастопольскую ордена Нахимова бригаду ракетных катеров, экипажи для них уже подготовлены.

Сейчас в эту бригаду входит дивизион МРК и тактическая группа ракетных катеров.

МРК «Ингушетия» – это седьмой корабль проекта «Буян-М». Он заложен на Зеленодольском заводе в 2014 году, «Грайворон» – в 2015-м. Отмечается, что изначально корабли разрабатывались для охраны и защиты экономической зоны государства.

По мнению президента Академии геополитических проблем Леонида Ивашова, усиление Черноморского флота связано с обострением ситуации в регионе.

«В последнее время Черное море стало зоной острой политической конкуренции, мы постоянно видим там не только корабли государств, имеющих выход к нему, но и США, а также других стран НАТО», – сообщил он.

Военный эксперт Прохор Тебин отметил, что сейчас кораблями Черноморского флота комплектуется оперативное соединение, которое находится в Восточном Средиземноморье. Он подчеркнул, что нагрузка на корабли флота возросла, и новые МРК «придутся кстати».

Корабли проекта «Буян-М» оборудованы установкой вертикального пуска на восемь крылатых ракет большой дальности «Калибр», позволяющей наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1 400 км. Возможна также установка противокорабельных ракет из состава комплекса «Калибр».