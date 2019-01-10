Оккупанты обещают в 2019 году ввести в состав Черноморского флота два новых малых ракетных корабля с «Калибрами»
|12:01 24.01.2019
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|Крым
Новые малые ракетные корабли проекта «Буян-М» «Грайворон» и «Ингушетия» войдут в состав Черноморского флота страны оккупанта в 2019 году.
Об этом сообщила пресс-служба Главкомата ВМФ России, передает Крым Информ.
Новые МКР должны пополнить 41-ю Севастопольскую ордена Нахимова бригаду ракетных катеров, экипажи для них уже подготовлены.
Сейчас в эту бригаду входит дивизион МРК и тактическая группа ракетных катеров.
МРК «Ингушетия» – это седьмой корабль проекта «Буян-М». Он заложен на Зеленодольском заводе в 2014 году, «Грайворон» – в 2015-м. Отмечается, что изначально корабли разрабатывались для охраны и защиты экономической зоны государства.
По мнению президента Академии геополитических проблем Леонида Ивашова, усиление Черноморского флота связано с обострением ситуации в регионе.
«В последнее время Черное море стало зоной острой политической конкуренции, мы постоянно видим там не только корабли государств, имеющих выход к нему, но и США, а также других стран НАТО», – сообщил он.
Военный эксперт Прохор Тебин отметил, что сейчас кораблями Черноморского флота комплектуется оперативное соединение, которое находится в Восточном Средиземноморье. Он подчеркнул, что нагрузка на корабли флота возросла, и новые МРК «придутся кстати».
Корабли проекта «Буян-М» оборудованы установкой вертикального пуска на восемь крылатых ракет большой дальности «Калибр», позволяющей наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1 400 км. Возможна также установка противокорабельных ракет из состава комплекса «Калибр».
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