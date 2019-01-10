На Генасамблеї ООН обговорять ситуацію на Донбасі та в Криму 20 лютого
|11:41 24.01.2019
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|Крым
На Генасамблеї ООН 20 лютого відбудеться обговорення ситуації на окупованих територіях Донбасу та в Криму.
Про це заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає кореспондент УНН.
"20 лютого ми будемо проводити дискусію про ситуацію на окупованих територіях Донбасу та в Криму на Генасамблеї ООН. Також ми говоритимемо про миротворців. Координація міжнародних зусиль буде зроблена таким чином, щоб ми всі говорили одним голосом", - сказав президент.
Порошенко додав, що зустрічався з великою китайською делегацією, у якої є великий інтерес до України.
"Китайці також є цінними членами Ради Безпеки ООН, і, навіть якщо Росія спробує зупинити наші зусилля в Раді Безпеки, результат має бути таким самим, як коли голосували про створення міжнародного трибуналу по трагедії МН17", - заявив він.
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