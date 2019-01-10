Оболонський суд Києва вважає, що провина екс-президента України Віктора Януковича за першим пунктом звинувачення, що стосуються подій в Криму, повністю доведена.

"Не дивлячись на невизнання своєї провини обвинувачені, суд, вислухавши свідків та дослідивши дані експертів, документи і речові докази, обгрунтування звинувачення і захисту вважає, що вина обвинуваченого в частині 1 статті 111, частини 5 дива 27, частиною 2 статі 437 Кримінального кодексу України в повною мірою доведена допустимими доказами ", - оголосив суддя, повідомляє ТАСС.