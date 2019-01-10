Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в Госдуму представителя компании Google в связи "с неверным указанием на карте принадлежности" оккупированного Крыма.

"Если компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, то это нарушение Конституции, нарушение наших законов", - сказал на пленарном заседании в четверг, 24 января, глава нижней палаты парламента, сообщает ТАСС.

"Поэтому было правильно комитету по безопасности пригласить компанию Google и высказать нашу позицию, а дальше принимать решение, - подчеркнул он. - У нас возможности с вами есть, давайте их использовать".

Ранее сообщалось что сенаторы предложили административное наказание "за неверное обозначение" Крыма на картах РФ

