Порошенко та Меркель у Давосі домовилися тиснути на РФ для звільнення українських заручників і військовополонених моряків
|10:01 24.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі в Давосі обговорили запобігання втручанню Росії в президентські вибори в Україні.
Про це повідомив прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко, передає Інтерфакс-Україна.
"П.Порошенко та А.Меркель обмінялися думками щодо запобігання російському втручанню в президентські вибори в Україні. Також співрозмовники домовилися продовжити тиск на Росію для звільнення всіх українських заручників, зокрема військовополонених моряків", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook у середу ввечері.
Як повідомляє в середу прес-служба президента України, П.Порошенко привітав А.Меркель із вступом Німеччини в повноваження непостійного члена Ради Безпеки ООН з 1 січня 2019 року.
"Було наголошено на важливості реалізації ініціативи України щодо розгортання миротворчої місії під егідою ООН, що сприятиме імплементації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
Президент України також висловив вдячність за зусилля Німеччини для мінімізації ризиків загострення Росією ситуації в акваторії Чорного та Азовського морів, забезпечення свободи судноплавства в регіоні та безумовного і негайного звільнення українських моряків.
"Петро Порошенко та Ангела Меркель обговорили ризики для енергетичної безпеки ЄС", - повідомляє прес-служба.
Канцлер Німеччини також "відзначила реформи в Україні та важливість їхнього продовження".
Ещё на эту тему:
У відповідь на де-факто блокаду Маріуполя настав час Заходу накласти економічні санкції на російські порти - канадський депутат
В рішенні ПАРЄ по Азову хочуть визнати за українськими моряками статус військовополонених
РФ обіцяє меддопомогу морякам в обмін на визнання вини
Оккупанты искали подводную лодку в акватории Черного моря
МЗС РФ пояснило домовленість Путіна з Меркель про спостерігачів у Керченській протоці передбачає всього один візит
Экипаж подлодки ЧФ РФ «Краснодар» начал подготовку к выходу в море
Фрегат Черноморского флота РФ отразил ракетный авиаудар