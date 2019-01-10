Президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі в Давосі обговорили запобігання втручанню Росії в президентські вибори в Україні.

Про це повідомив прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко, передає Інтерфакс-Україна.

"П.Порошенко та А.Меркель обмінялися думками щодо запобігання російському втручанню в президентські вибори в Україні. Також співрозмовники домовилися продовжити тиск на Росію для звільнення всіх українських заручників, зокрема військовополонених моряків", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook у середу ввечері.

Як повідомляє в середу прес-служба президента України, П.Порошенко привітав А.Меркель із вступом Німеччини в повноваження непостійного члена Ради Безпеки ООН з 1 січня 2019 року.

"Було наголошено на важливості реалізації ініціативи України щодо розгортання миротворчої місії під егідою ООН, що сприятиме імплементації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Президент України також висловив вдячність за зусилля Німеччини для мінімізації ризиків загострення Росією ситуації в акваторії Чорного та Азовського морів, забезпечення свободи судноплавства в регіоні та безумовного і негайного звільнення українських моряків.

"Петро Порошенко та Ангела Меркель обговорили ризики для енергетичної безпеки ЄС", - повідомляє прес-служба.

Канцлер Німеччини також "відзначила реформи в Україні та важливість їхнього продовження".