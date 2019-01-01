Два палаючих танкера, які дрейфують у Чорному морі, рухаються в бік Керченської протоки
|09:41 24.01.2019
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Два палаючих танкера, які дрейфують у Чорному морі, рухаються в бік Керченської протоки, при цьому дрейф контрольований.
Про це повідомило ТАРС джерело в підконтрольних Москві екстрених службах окупованого Криму, передає УНН.
Раніше повідомлялося, що в сумі на танкерах до початку пожежі було близько 4,5 тисячі т зрідженого газу. Більше двох діб пожежу не можуть загасити через те, що горять нафтопродукти. При цьому обидва судна трималися на одному якорі. У середу вони почали дрейфувати в бік берега.
“Зі швидкістю приблизно 0,5 милі дрейфують у бік Керченської протоки. Якщо буде загроза судноплавству, судна візьмуть на буксир. Дрейф контрольований”, — сказав співрозмовник.
Пожежа на танкерах “Маестро” і “Канді”, що належать турецькій компанії, виникла 21 січня в районі Керченської протоки.
За попередніми даними, інцидент стався під час перевантаження палива з одного судна на інше.
На борту “Канді” перебували 17 осіб, з них дев’ять — громадяни Туреччини, вісім — Індії.
На борту “Маестро” перебували 15 осіб, у тому числі громадяни Туреччини та Індії.
Врятувати вдалося 12 людей, знайдені тіла десяти, пошуки ще десяти моряків тривають.
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