Окупанти зривають вистави кримськотатарського театру

09:21 24.01.2019 0 комментариев Крым

2018 року в окупованому Росією Криму спостерігалася нова форма тиску на кримчан - наступ на їх культурну ідентичність.

Про один із прикладів такого тиску йшлося на прес-конференції в Києві у звіті про ситуацію з правами людини в Криму члена Меджлісу кримськотатарського народу, керівника Кримськотатарського ресурсного центру Ескендера Барієва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У серпні в Криму звільнили художнього керівника і режисера Кримськотатарського академічного музично-драматичного театру, заслуженого діяча мистецтв України Бєляла Бєлялова. На знак протесту проти цього звільнення з театру звільнилася і частина трупи, яка згодом створила свій незалежний театр "Алтин бешик" ("Золота колиска"), - повідомив Барієв.

Однак, за його словами, "влада" не дає новому театру працювати і виступати перед глядачами.

"У грудні 2018 року учасники трупи нового театру намагалися виступити зі своєю прем'єрною виставою перед глядачами, але окупаційна влада всіляко перешкоджала прем'єрі і зривала її, незважаючи на те, що людям вже було продано квитки", - розповів член Меджлісу.

У середу правозахисна організація "Кримськотатарський ресурсний центр", яка працює в Києві, у доповіді про ситауцію з правами людини в Криму поінформувала, що 2018 року, на відміну від 2017-го, крім переслідування активістів і віруючих-мусульман, фіксувалися незаконні обшуки й арешти кримськотатарських підприємців, які організовують культурні, освітні та спортивні проекти, "що сприяють незалежній самоорганізації кримських татар".



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