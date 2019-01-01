МЗС Індії повідомило про 6 загиблих громадян на танкерах в Чорному морі

09:01 24.01.2019 0 комментариев

В результаті пожежі на суднах “Маестро” і “Кенді” в Чорному морі загинули шестеро громадян Індії.

Про це повідомляється на сайті МЗС країни, передає УНН.

“З жалем повідомляємо, що серед індійських моряків, які працюють на цих судах, є жертви. Ми приносимо найглибші співчуття сім’ям загиблих ”, - йдеться в повідомленні.

У списку загиблих зазначено, що п’ятеро з них перебували на “Кенді”, ще один на “Маестро”.

Пожежа на двох суднах, які йшли під прапором Танзанії, сталася ввечері 21 січня під час перевантаження палива.

Серед екіпажів “Кенді” і “Маестро” було 32 людини, 12 з них вдалося врятувати, щонайменше десять моряків загинули.

При цьому президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган увечері 23 січня заявив про 16 загиблих серед громадян його країни.

За попередніми даними, інцидент стався під час перевантаження палива з одного судна на інше.

 



Ещё на эту тему:

09:41 24.01.2019
Два палаючих танкера, які дрейфують у Чорному морі, рухаються в бік Керченської протоки
21:00 23.01.2019
Ердоган заявив про 16 загиблих громадян Туреччини при пожежі на двох судах в Чорному морі
16:34 23.01.2019
Росморречфлот опроверг информацию об отказе в обслуживании горящих танкеров в порту Темрюк из-за санкций
08:47 23.01.2019
Анкара заявила про загибель у пожежі 4 громадян на суднах у Чорному морі
08:01 22.01.2019
Додатково про чергову морську катастрофу в Чорному морі
20:11 21.01.2019
Про чергову морську катастрофу в Чорному морі. Обидва судна в сирійському санкційному списку США та кримському "чорному списку"
14:21 21.01.2019
В районе Туапсе нашли шлюпку с телом предположительно капитана затонувшего 7 января в Турции судна "Волго-Балт - 214"
18:41 18.01.2019
В российском порту Темрюк водолазы приступили к устранению пробоин в корпусе буксира «Прибой»
12:55 25.12.2018
У южного берега Таманского полуострова в Черном море сел на мель теплоход Surov (флаг Монголия)
19:41 13.12.2018
Ливанское судно село на мель в районе Геленджика / Карта, фото, видео
14:15 22.11.2018
Пересекая Босфор российский корабль прошел так близко от кораблей НАТО, что экипажи смогли "посмотреть друг другу в глаза" / Фото
19:49 20.11.2018
С захваченного мигрантами судна Nivin освободили украинских моряков
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
11:21 24.01.2019
Концерн "Калашников" подписал контракт на поставку Армении автоматов АК-12
09:21 22.01.2019
В Армении по тревоге подняли более 2,5 тыс. российских военных
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
Все новости страны
Болгария Болгария
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
Все новости страны
Греция Греция
15:21 22.01.2019
Грецию - интересует происходящее на северном побережье Азовского моря, поскольку в районе Мариуполя проживают греки
18:41 21.01.2019
Парламент Греції визначив дату голосування за угоду з Македонією
09:21 21.01.2019
В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
Все новости страны
Молдова Молдова
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
16:21 21.01.2019
Придністров’е хоче незалежності у складі РФ і не проти ЄС
10:21 18.01.2019
На екс-прем'єра Молдови Філата завели нову судову справу
Все новости страны
Россия Россия
10:41 24.01.2019
Представители США и НАТО не пришли на брифинг Минобороны России по ракете 9М729 комплекса "Искандер-М"
18:21 23.01.2019
Заклики Росії встановити новий світовий порядок не знайдуть відгуку в Європи – глава Міноборони ФРН
16:34 23.01.2019
Росморречфлот опроверг информацию об отказе в обслуживании горящих танкеров в порту Темрюк из-за санкций
14:31 23.01.2019
Москва присматривается к белорусской оборонке — цель прежняя: выкупить завод в Беларуси
Все новости страны
Румыния Румыния
19:21 23.01.2019
Екс-глава антикорупційного директорату Румунії претендує на пост головного прокурора ЄС
11:01 22.01.2019
Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
Все новости страны
Турция Турция
08:41 24.01.2019
Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував сирійський саміт
08:47 23.01.2019
Анкара заявила про загибель у пожежі 4 громадян на суднах у Чорному морі
15:01 22.01.2019
В Турции расширяется ассоциация оборонных компаний
12:01 21.01.2019
Туреччина готова відповідати за безпеку в сирійському Манбіджі,
Все новости страны
Украина Украина
11:41 24.01.2019
На Генасамблеї ООН обговорять ситуацію на Донбасі та в Криму 20 лютого
11:01 24.01.2019
Київський суд визнав провину Януковича за звинуваченням в частині подій в Криму
10:21 24.01.2019
Google пригласили в Госдуму РФ в "связи с неверным указанием Крыма на карте"
10:01 24.01.2019
Порошенко та Меркель у Давосі домовилися тиснути на РФ для звільнення українських заручників і військовополонених моряків
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс