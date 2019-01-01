В результаті пожежі на суднах “Маестро” і “Кенді” в Чорному морі загинули шестеро громадян Індії.

Про це повідомляється на сайті МЗС країни, передає УНН.

“З жалем повідомляємо, що серед індійських моряків, які працюють на цих судах, є жертви. Ми приносимо найглибші співчуття сім’ям загиблих ”, - йдеться в повідомленні.

У списку загиблих зазначено, що п’ятеро з них перебували на “Кенді”, ще один на “Маестро”.

Пожежа на двох суднах, які йшли під прапором Танзанії, сталася ввечері 21 січня під час перевантаження палива.

Серед екіпажів “Кенді” і “Маестро” було 32 людини, 12 з них вдалося врятувати, щонайменше десять моряків загинули.

При цьому президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган увечері 23 січня заявив про 16 загиблих серед громадян його країни.

За попередніми даними, інцидент стався під час перевантаження палива з одного судна на інше.