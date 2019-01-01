Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган анонсував проведення у лютому тристороннього саміту по сирійському питанню в «астанинському форматі».

Про це він повідомив після майже 2-годинної зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє кореспондент Укрінформ.

Під час зустрічі зазначалося, що відносини Туреччини та Росії з огляду на сирійське питання не містять проблемних питань, і країни готові покращити координування зусиль з припинення війни в Сирії.

«Ми прагнемо покращити координацію з нашими російськими партнерами. У процесі виведення військ США важливо, щоб не було місця для терористів - Створення Конституційного комітету в Сирії є терміновим завданням», - наголосив у своїй промові Ердоган.

Турецький президент також анонсував проведення у лютому тристороннього саміту щодо сирійського питання в «астанинському форматі»: Туреччина, Іран, РФ та запевнив, що «жодних проблем» з Москвою у Анкари не виникає.