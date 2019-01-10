У середу в окупованому Росією Криму "суд" Київського району Сімферополя заарештував на два місяці Едема Кадирова, якого силовики підозрюють в «участі у батальйоні ім. Номана Челебіджихана» на материковій частині України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на "Крим.Реаліі".

«Підозрюваному у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 208 КК Росії (участь у незаконному збройному формуванні), обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 23 березня 2019 року. В задоволенні клопотання сторони захисту про обрання Кадирову Е. О. запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням його під вартою, відмовлено», - йдеться в повідомленні.

За інформацією кримських ЗМІ, затриманий нібито «здійснював особисту охорону» голови громадської організації «Аскер» Ленура Іслямова, проте сам Іслямов стверджує, що не знайомий з чоловіком, якого російські силовики в Криму затримали, назвавши його «охоронцем».

Дискусія про створення кримськотатарського батальйону в складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року. Ленур Іслямов, який очолює громадську організацію «Аскер», закликав присвоїти створюваному «кримськотатарському батальйону» ім'я Номана Челебіджихана. Матеріали щодо цього питання були передані Президенту України Петру Порошенко і главі МВС Арсену Авакову.

У Національній гвардії України, яка входить у систему Міністерства внутрішніх справ України, зазначили, що заяви про створення в їх структурі «кримськотатарського батальйону», залишаються поки що на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.