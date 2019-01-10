Міжнародній спільноті слід застосувати обмежувальні заходи проти роcійських портів у відповідь на де-факто блокаду Маріуполя.

Таку думку на своїй сторінці у мережі Фейсбук висловив депутат парламенту Канади від правлячої Ліберальної партії Борис Вжесневський, повідомляє Укрінформ.

“У спробі нового територіального захоплення Росія незаконно бере під контроль Керченську протоку та Азовське море. Настав час Заходу накласти економічні санкції на російські порти Ростов-на-Дону і Новоросійськ у відповідь на російську де-факто блокаду українських портів Маріуполя та Бердянська”, - зазначив Вжесневський.

25 листопада російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь. Під час агресивних дій Росії 24 українських моряки були захоплені в полон, троє з них отримали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Всіх військовополонених доставили з Криму у московські СІЗО "Лефортово" і "Матросская тишина".