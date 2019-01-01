На мощностях захваченного оккупантами Керченского судостроительного завода «Залив» в январе-декабре 2018 года было отремонтировано 20 судов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает PortNews.

По итогам выполнения работ зафиксирован рост валового дохода на 5%, рост рентабельности достиг уровня 14,6%.



Востребованность завода «Залив», как исполнителя судоремонтных работ подтверждается ежегодным увеличением объемов судоремонтных заказов, а также ростом финансовых показателей по этому направлению, отметили на заводе.



В настоящее время в проработке специалистов маркетинга судоремонта находятся около 10 новых заказов.



Судостроительный завод «Залив» - одно из крупнейших промышленных предприятий работает на рынке судостроения и судоремонта с 1938 года. Производственные мощности завода включают сухой док и корпусные цеха, позволяющие обеспечить строительство крупнотоннажных судов длиной до 340 м различного класса и назначения. В 2016 году предприятие отремонтировало около 20 судов.