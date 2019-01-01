На мощностях захваченного оккупантами Керченского судостроительного завода «Залив» в 2018 году отремонтировано 20 судов

20:41 23.01.2019 0 комментариев Крым

На мощностях захваченного оккупантами Керченского судостроительного завода «Залив» в январе-декабре 2018 года было отремонтировано 20 судов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает PortNews.

По итогам выполнения работ зафиксирован рост валового дохода на 5%, рост рентабельности достиг уровня 14,6%.

Востребованность завода «Залив», как исполнителя судоремонтных работ подтверждается ежегодным увеличением объемов судоремонтных заказов, а также ростом финансовых показателей по этому направлению, отметили на заводе.
    
В настоящее время в проработке специалистов маркетинга судоремонта находятся около 10 новых заказов.

Судостроительный завод «Залив» - одно из крупнейших промышленных предприятий работает на рынке судостроения и судоремонта с 1938 года. Производственные мощности завода включают сухой док и корпусные цеха, позволяющие обеспечить строительство крупнотоннажных судов длиной до 340 м различного класса и назначения. В 2016 году предприятие отремонтировало около 20 судов.



Ещё на эту тему:

08:08 20.11.2018
" Притягивающий проклятья" авианосец "Адмирал Кузнецов" собираются ремонтировать в оккупированном Севастополе
07:21 16.11.2018
Судостроение в оккупированном Крыму ограниченно в возможностях из-за санкций и требует серьезных инвестиций
11:15 06.11.2018
Оккупанты уверяют, что отыскали на керченском "Заливе" потерянные корпуса двух морских танкеров
17:10 30.10.2018
Получившее пробоину судно-нарушитель санкций отбуксировали в Керчь
08:28 22.10.2018
В оккупированном Севастополе начались работы по восстановлению походной готовности крейсера "Москва"
19:47 04.10.2018
Сотрудники судоремонтного завода "Южный Севастополь" в оккупированном Крыму остались без работы
14:30 04.10.2018
Экс-губернатор Петербурга займется судостроением в оккупированном Крыму
16:16 19.09.2018
Оккупанты обещают вложить 1 млрд рублей в модернизацию завода "Море"
19:38 18.09.2018
Пограничники оккупированного Крыма получили новый катер на воздушной подушке / Фото, видео
19:28 08.08.2018
Вышедшая 1 августа в дебютный рейс «Комета 120М» подвергла риску 120 первых пассажиров
20:13 31.07.2018
Подсанкционный завод «Море» построил оснащённый шведским двигателем водолазный катер / Фото
20:49 11.07.2018
Повреждения БДК "Ямал" после столкновения с сухогрузом устранили на судостроительных заводах в оккупированном Крыму
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
09:21 22.01.2019
В Армении по тревоге подняли более 2,5 тыс. российских военных
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
Все новости страны
Болгария Болгария
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
Все новости страны
Греция Греция
15:21 22.01.2019
Грецию - интересует происходящее на северном побережье Азовского моря, поскольку в районе Мариуполя проживают греки
18:41 21.01.2019
Парламент Греції визначив дату голосування за угоду з Македонією
09:21 21.01.2019
В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
Все новости страны
Молдова Молдова
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
16:21 21.01.2019
Придністров’е хоче незалежності у складі РФ і не проти ЄС
10:21 18.01.2019
На екс-прем'єра Молдови Філата завели нову судову справу
Все новости страны
Россия Россия
18:21 23.01.2019
Заклики Росії встановити новий світовий порядок не знайдуть відгуку в Європи – глава Міноборони ФРН
16:34 23.01.2019
Росморречфлот опроверг информацию об отказе в обслуживании горящих танкеров в порту Темрюк из-за санкций
14:31 23.01.2019
Москва присматривается к белорусской оборонке — цель прежняя: выкупить завод в Беларуси
13:14 23.01.2019
Москва усиливает Южный военный округ военной техникой, морской авиацией и боевыми кораблями
Все новости страны
Румыния Румыния
19:21 23.01.2019
Екс-глава антикорупційного директорату Румунії претендує на пост головного прокурора ЄС
11:01 22.01.2019
Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
Все новости страны
Турция Турция
08:47 23.01.2019
Анкара заявила про загибель у пожежі 4 громадян на суднах у Чорному морі
15:01 22.01.2019
В Турции расширяется ассоциация оборонных компаний
12:01 21.01.2019
Туреччина готова відповідати за безпеку в сирійському Манбіджі,
08:21 21.01.2019
Трамп і Ердоган обговорили забезпечення безпеки на північному сході Сирії
Все новости страны
Украина Украина
20:41 23.01.2019
На мощностях захваченного оккупантами Керченского судостроительного завода «Залив» в 2018 году отремонтировано 20 судов
20:01 23.01.2019
В рішенні ПАРЄ по Азову хочуть визнати за українськими моряками статус військовополонених
19:41 23.01.2019
Денісова вимагає, щоб РФ передала українських моряків нейтральній країні
19:01 23.01.2019
РФ обіцяє меддопомогу морякам в обмін на визнання вини
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс