На мощностях захваченного оккупантами Керченского судостроительного завода «Залив» в 2018 году отремонтировано 20 судов
|20:41 23.01.2019
|0 комментариев
|Крым
На мощностях захваченного оккупантами Керченского судостроительного завода «Залив» в январе-декабре 2018 года было отремонтировано 20 судов.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает PortNews.
По итогам выполнения работ зафиксирован рост валового дохода на 5%, рост рентабельности достиг уровня 14,6%.
Востребованность завода «Залив», как исполнителя судоремонтных работ подтверждается ежегодным увеличением объемов судоремонтных заказов, а также ростом финансовых показателей по этому направлению, отметили на заводе.
В настоящее время в проработке специалистов маркетинга судоремонта находятся около 10 новых заказов.
Судостроительный завод «Залив» - одно из крупнейших промышленных предприятий работает на рынке судостроения и судоремонта с 1938 года. Производственные мощности завода включают сухой док и корпусные цеха, позволяющие обеспечить строительство крупнотоннажных судов длиной до 340 м различного класса и назначения. В 2016 году предприятие отремонтировало около 20 судов.
Ещё на эту тему:
" Притягивающий проклятья" авианосец "Адмирал Кузнецов" собираются ремонтировать в оккупированном Севастополе
Судостроение в оккупированном Крыму ограниченно в возможностях из-за санкций и требует серьезных инвестиций
Оккупанты уверяют, что отыскали на керченском "Заливе" потерянные корпуса двух морских танкеров
Получившее пробоину судно-нарушитель санкций отбуксировали в Керчь
В оккупированном Севастополе начались работы по восстановлению походной готовности крейсера "Москва"
Сотрудники судоремонтного завода "Южный Севастополь" в оккупированном Крыму остались без работы
Оккупанты обещают вложить 1 млрд рублей в модернизацию завода "Море"
Пограничники оккупированного Крыма получили новый катер на воздушной подушке / Фото, видео
Вышедшая 1 августа в дебютный рейс «Комета 120М» подвергла риску 120 первых пассажиров
Подсанкционный завод «Море» построил оснащённый шведским двигателем водолазный катер / Фото