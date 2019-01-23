НАТО непокоїть нарощування військового потенціалу РФ у Чорному морі
|20:21 23.01.2019
|0 комментариев
Північноатлантичний альянс і Грузія занепокоєні нарощуванням Росією військового потенціалу в регіоні Чорного моря.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції в Брюсселі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомляє Європейська Правда.
"НАТО і Грузія поділяють занепокоєння через нарощування Росією військового потенціалу в регіоні Чорного моря", - сказав Столтенберг.
"Ми підсилюємо наше співробітництво на морі, включаючи навчання берегової охорони Грузії, співпрацю між військово-морськими силами НАТО і Грузії, а також між об'єднаним центром морських операцій Грузії та морським командуванням НАТО", - додав він.
Генсек Альянсу знову заявив про підтримку територіальної цілісності Грузії та закликав Росію скасувати визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії і вивести звідти своїх військових.
Ещё на эту тему:
Постоянная группа по противодействию минной опасности НАТО начала подготовку к учениям в Черном море / Фото
МИД России: " У России в Германии бизнес, а у США военные базы"
НАТО планирует расширить военное присутствие в Черноморском регионе
РФ нарушает военный баланс на Черном море — НАТО
Российский ВМФ угрожает подводным кабелям стран Запада, - НАТО
В ближайшие 2-3 года контингент ВС США в Европе будет составлять около 30 тыс. военнослужащих
НАТО увеличивает силы в Черном море, чтобы противостоять растущему присутствию России
Источник сообщил об активизации полетов дронов НАТО у границ Крыма
Столтенберг: НАТО ответит на действия РФ значительным усилением коллективной безопасности