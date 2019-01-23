НАТО непокоїть нарощування військового потенціалу РФ у Чорному морі

20:21 23.01.2019 0 комментариев

Північноатлантичний альянс і Грузія занепокоєні нарощуванням Росією військового потенціалу в регіоні Чорного моря.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції в Брюсселі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомляє Європейська Правда.

"НАТО і Грузія поділяють занепокоєння через нарощування Росією військового потенціалу в регіоні Чорного моря", - сказав Столтенберг.

"Ми підсилюємо наше співробітництво на морі, включаючи навчання берегової охорони Грузії, співпрацю між військово-морськими силами НАТО і Грузії, а також між об'єднаним центром морських операцій Грузії та морським командуванням НАТО", - додав він.

Генсек Альянсу знову заявив про підтримку територіальної цілісності Грузії та закликав Росію скасувати визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії і вивести звідти своїх військових.



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