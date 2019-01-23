В рішенні ПАРЄ по Азову хочуть визнати за українськими моряками статус військовополонених

20:01 23.01.2019 0 комментариев Крым

Представники української делегації та низки інших держава внесли поправку до резолюції щодо Азову про визнання за українськими моряками статусу військовополонених.

Текст поправки, зареєстрованої у секретаріаті ПАРЄ, є у розпорядженні "Європейської правди".

Пропонується внести до тексту резолюції фразу про те, що медична, консульська та юридична допомога має надаватися їм "як для військовополонених, як передбачено відповідними нормами міжнародного права".

У разі ухвалення цієї поправки резолюція ПАРЄ стане першим міжнародним визнанням статусу військовополонених за екіпажем захоплених росіянами українських військових кораблів.

"Формулювання поправки було узгоджене з українськими дипломатами та з російським адвокатом затриманих українців Ніколаєм Полозовим", - повідомив у коментарі ЄвроПравді депутат Олексій Гончаренко, який є першим автором поправки.

Полозов, який перебуває у Страсбурзі, підтвердив юридичну важливість цього визнання.

"Треба називати речі своїми іменами. Військовополонених – військовополоненими, військові дії – військовими діями, а країну-агресора – агресором. Резолюція, якщо буду ухвалена у цьому вигляді, вперше назве речі своїми іменами. І якщо цього не зробити - Кремль піде далі", - уточнив юрист.

Сестра одного з полонених, капітана 2 рангу Дениса Гриценка, Ольга Гриценко, повідомила ЄП про призначену на середу зустріч у Страсбурзі з доповідачем по "азовській резолюції", німецьким депутатом Андреасом Ніком, під час якої вона спробує переконати політика у потребі підтримати цю поправку.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи у четвер проведе дебати зі схваленням резолюції про наслідки морської агресії Росії проти України. Розгляд питання у форматі "термінових дебатів" відбудеться у першій половині дня.

Раніше Бюро  ПАРЄ пом’якшило формулювання і відмовилося від згадок про "зрив мирного процесу" у назві майбутнього рішення асамблеї - документ матиме назву "Зростання напруження навколо Азову та Керченської протоки і загрози для європейської безпеки".



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