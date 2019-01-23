Український омбудсмен Людмила Денісова вимагає від Росії направити поранених полонених українських моряків до третьої країни для лікування.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook у середу, повідомляє Українська Правда.

У своєму зверненні до дипломатичних представництв держав-членів Європейського Союзу Денісова закликала країни ЄС посилити тиск на російську владу з метою дотримання нею норм міжнародного гуманітарного права.

"Зокрема, я вимагаю від РФ направити поранених військовополонених до третьої (нейтральної) країни, для надання їм кваліфікованої медичної допомоги. Це відповідало б положенням Женевської конвенції 1949 року", - написала вона.

"А ні я, а ні адвокати, досі не отримали жодної підтвердженої медичними довідками офіційної інформації про те, які саме поранення було отримано, як здійснювалося лікування і як почуваються хлопці", - додала Денісова.

Вона навела інформацію адвоката Сергія Бадамшина, який особисто бачив Василя Сороку 22 січня 2019 року.

"Моряк потребує негайної медичної допомоги. Функції руки не відновлено, пальці не згинаються, набряк не сходить, а у самій руці залишилися уламки. Крім того, координатор групи адвокатів Микола Полозов має інформацію, що поранених Андрія Артеменко та Андрія Ейдера готують до перевезення з медичного блоку СІЗО "Матросская тишина" до СІЗО "Лефортово", де відсутні можливості для надання медичної допомоги, хоча їхнє лікування та реабілітація має тривати", - розповіла омбудсмен.

Денісова також повідомила, що надіслала звернення до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та до в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

"Мені стало відомо про переведення українських моряків Андрія Артеменка, Василя Сороки та Андрія Ейдера до Лефортовського СІЗО, де відсутні належні умови для подальшого. За висновками наданими РФ стан здоров’я трьох поранених задовільний, але з альтернативних джерел відомо, що це не так", - написала вона, додавши, що переміщення українських військовополонених становить загрозу для подальшого одужання та найшвидшого звільнення.