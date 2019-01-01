Екс-глава антикорупційного директорату Румунії претендує на пост головного прокурора ЄС

19:21 23.01.2019 0 комментариев Румыния

Екс-глава антикорупційного директорату (DNA) Румунії Лаура Кодруца Кьовеші претендує на пост керівника Європейської прокуратури. Процес відбору претендентів на цей пост проводить Європейська комісія.

Про це повідомляє УНН з посиланням на румунські ЗМІ.

Колишній антикорупційний прокурор Румунії Лаура Кодруца Кьовеші подала свою кандидатуру на пост головного прокурора Євросоюзу, як повідомив DIGI24.

Як пише Europa Liberă, на пост претендували 30 кандидатів, на даний момент залишилося 5 претендентів, серед яких Кьовеші.

Також відомо, що від Румунії було ще 2 кандидати, проте їх кандидатури були відхилені.

Румунія очолює Раду ЄС на наступні півроку, однак це не впливає на проведення незалежного конкурсу спеціальним комітетом Єврокомісії.

Однак все ж, остаточне рішення буде затверджено на рівні Європарламенту і Ради міністрів ЄС.

Глава антикорупційної прокуратури Румунії Лаура Кодруца Кьовеші була відкликана зі своєї посади в результаті рішення Конституційного суду. Перед цим антикорупційна прокуратура і Міністерство юстиції обмінялися взаємними звинуваченнями.

Міністр юстиції Румунії Теодор Тоадер звинуватив Кьовеші в перевищенні службових повноважень, разом з тим, на його адресу послідували звинувачення в спробах вплинути на незалежність антикорупційного директорату.



Ещё на эту тему:

10:59 21.12.2017
Президент Румынии опасается санкций ЕС из-за "поправок в правосудии"
12:13 11.05.2017
Глава Еврокомиссии: Румыния должна завершить судебную реформу и быть принята в Шенген
18:10 05.05.2017
Румынии тяжело взять на себя председательство в ЕС из-за нехватки средств и идей
09:51 04.04.2016
Президент Румынии обеспокоен ростом ксенофобских и расистских настроений в Европе
12:33 09.12.2015
Румыния уговаривает Великобританию не выходить из ЕС
16:40 29.04.2015
Румыния и Болгария должны быть на равных с странами ЕС в отношении судебной системы
14:23 11.09.2014
Румыния получила портфель еврокомиссара по региональной политике и фондам развития
15:21 02.09.2014
Правительство Румынии сменит кандидата на пост еврокомиссара
16:14 28.07.2014
Румыния отказалась способствовать выстраиванию отношений между Россией и ЕС
11:39 27.06.2014
Парламент Румынии направил декларацию о несовместимости Бэсеску с постом президента в Совет ЕС
12:06 05.06.2014
Еврокомиссия признала Румынию не готовой к введению единой европейской валюты
11:42 03.02.2014
Румыния сможет вступить в еврозону не ранее 2018 года – президент
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
09:21 22.01.2019
В Армении по тревоге подняли более 2,5 тыс. российских военных
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
Все новости страны
Болгария Болгария
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
Все новости страны
Греция Греция
15:21 22.01.2019
Грецию - интересует происходящее на северном побережье Азовского моря, поскольку в районе Мариуполя проживают греки
18:41 21.01.2019
Парламент Греції визначив дату голосування за угоду з Македонією
09:21 21.01.2019
В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
Все новости страны
Молдова Молдова
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
16:21 21.01.2019
Придністров’е хоче незалежності у складі РФ і не проти ЄС
10:21 18.01.2019
На екс-прем'єра Молдови Філата завели нову судову справу
Все новости страны
Россия Россия
18:21 23.01.2019
Заклики Росії встановити новий світовий порядок не знайдуть відгуку в Європи – глава Міноборони ФРН
16:34 23.01.2019
Росморречфлот опроверг информацию об отказе в обслуживании горящих танкеров в порту Темрюк из-за санкций
14:31 23.01.2019
Москва присматривается к белорусской оборонке — цель прежняя: выкупить завод в Беларуси
13:14 23.01.2019
Москва усиливает Южный военный округ военной техникой, морской авиацией и боевыми кораблями
Все новости страны
Румыния Румыния
19:21 23.01.2019
Екс-глава антикорупційного директорату Румунії претендує на пост головного прокурора ЄС
11:01 22.01.2019
Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
Все новости страны
Турция Турция
08:47 23.01.2019
Анкара заявила про загибель у пожежі 4 громадян на суднах у Чорному морі
15:01 22.01.2019
В Турции расширяется ассоциация оборонных компаний
12:01 21.01.2019
Туреччина готова відповідати за безпеку в сирійському Манбіджі,
08:21 21.01.2019
Трамп і Ердоган обговорили забезпечення безпеки на північному сході Сирії
Все новости страны
Украина Украина
20:41 23.01.2019
На мощностях захваченного оккупантами Керченского судостроительного завода «Залив» в 2018 году отремонтировано 20 судов
20:01 23.01.2019
В рішенні ПАРЄ по Азову хочуть визнати за українськими моряками статус військовополонених
19:41 23.01.2019
Денісова вимагає, щоб РФ передала українських моряків нейтральній країні
19:01 23.01.2019
РФ обіцяє меддопомогу морякам в обмін на визнання вини
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс