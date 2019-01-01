Екс-глава антикорупційного директорату (DNA) Румунії Лаура Кодруца Кьовеші претендує на пост керівника Європейської прокуратури. Процес відбору претендентів на цей пост проводить Європейська комісія.

Про це повідомляє УНН з посиланням на румунські ЗМІ.

Колишній антикорупційний прокурор Румунії Лаура Кодруца Кьовеші подала свою кандидатуру на пост головного прокурора Євросоюзу, як повідомив DIGI24.

Як пише Europa Liberă, на пост претендували 30 кандидатів, на даний момент залишилося 5 претендентів, серед яких Кьовеші.

Також відомо, що від Румунії було ще 2 кандидати, проте їх кандидатури були відхилені.

Румунія очолює Раду ЄС на наступні півроку, однак це не впливає на проведення незалежного конкурсу спеціальним комітетом Єврокомісії.

Однак все ж, остаточне рішення буде затверджено на рівні Європарламенту і Ради міністрів ЄС.

Глава антикорупційної прокуратури Румунії Лаура Кодруца Кьовеші була відкликана зі своєї посади в результаті рішення Конституційного суду. Перед цим антикорупційна прокуратура і Міністерство юстиції обмінялися взаємними звинуваченнями.

Міністр юстиції Румунії Теодор Тоадер звинуватив Кьовеші в перевищенні службових повноважень, разом з тим, на його адресу послідували звинувачення в спробах вплинути на незалежність антикорупційного директорату.