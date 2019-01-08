Ненадання кваліфікованої медичної допомоги українським морякам, яких затримали росіяни у кінці листопада у районі Керченської протоки, це тортури над ними.

Про це на прес-конференції у Страсбурзі, де проходить сесія ПАРЄ, заявив батько українського військовополоненого моряка Василя Сороки Віктор Сорока, передає УНН.

"Після обстрілу було поранено шість чоловік, трьох було поранено легко, троє мали важкі поранення. Серед трьох поранених, два матроси: Артеменко Андрій і Ейдер Андрій, а також старший лейтенант Сорока Василь. Йому в руку ввійшов осколок. За інформацією, яку ми отримали з неофіційних джерел, кваліфікованої медичної допомоги пораненим не було надано. Рани заживали самі собою. Усі троє поранених мають осколки в своєму тілі. Це говорить про те, що РФ сьогодні поводиться не гуманно і не по-людяному. Ми розцінюємо, що ненадання кваліфікованої медичної допомоги Російською Федерацією використовується як тортури", - сказав Сорока.

Він також повідомив, що спецслужби РФ обіцяють надати необхідну медичну допомогу після того, як українці визнають свою вину.

"Маємо таку інформацію, що Росія і спецслужби Російської Федерації говорять: як тільки ви визнаєте свою вину, вам буде надана медична допомога. За інформацією, яку ми отримали від адвокатів, у двох поранених: Артеменка, який зазнав під час нападу важкої контузії, уражені очі, від сильного динамічного удару відслоїлася сітчатка, він також має осколки в тілі, як і Ейдер Андрій. Маємо усне підтвердження того, що ненадання своєчасної медичної допомоги нашим пораненим призведе до того, що Артеменко Андрій може втратити зір. У Василя Сороки через враження нервів і сухожиль рука втратила свої функції і може початись незворотній процес висихання руки", - сказав Сорока.

Водночас сестра іншого військовополоненого моряка Ольга Гриценко повідомила, що у родичів немає можливість ні бачитись, ні дзвонити захопленим Росією військовослужбовцям.

"На жаль, на сьогоднішній день нам не дозволені ні зустрічі з ними, ні дзвінки. Хоча консули передали карточки, щоб вони мали можливість нам подзвонити", - сказала Гриценко.

24 січня в ПАРЄ відбудуться дебати щодо ситуації в Азовському морі і захопленню українських моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, згодом їх перемістили до Москви, де арешт продовжили до кінця квітня.