Кризу в РЄ спричинила анексія Криму Росією – президент Фінляндії
|18:41 23.01.2019
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|Крым
Причиною складної політичної ситуації в Раді Європи є протиправна анексія Криму Росією.
Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо у своєму зверненні до Парламентської асамблеї Ради Європи у середу у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Рада Європи нині перебуває у складній політичній ситуації, яка викликає занепокоєння, та ризикує втратити одного члена. Немає сумніву, що спричинило таку ситуацію: Фінляндія була поміж перших країн, які публічно засудили анексію Криму", - сказав президент Фінляндії, яка нині головує у Комітеті міністрів РЄ, додавши водночас, що вихід Росії з Ради Європи стане втратою для усіх сторін.
При цьому він зазначив, що Фінляндія зацікавлена у вирішенні нинішньої кризи в Раді Європи та у ПАРЄ шляхом діалогу поміж усіма інституціями.
21-25 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.
У засіданні не бере участь російська делегація, проти якої введено санкції через окупацію Криму та агресію РФ проти України.
Із червня 2017 року Росія припинила сплачувати внески до бюджету Ради Європи, що нині спричинило фінансову кризу в організації.
За умови несплати до червня 2019 року російською стороною членських внесків до РЄ держава може бути позбавлена прав в організації.
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