Заклики Росії встановити новий світовий порядок не знайдуть відгуку в Європи – глава Міноборони ФРН

18:21 23.01.2019 0 комментариев Россия

Заклики Росії встановити новий світовий порядок не знайдуть відгуку в Європи, але залишається завдання переконати Москву повернутися до дотримання загальноприйнятих правил.

Про це заявила міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйєн в ході дискусії «Як сила адаптується в мінливому світі» на полях Давоського форуму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Кремль часом говорить про необхідність встановити новий порядок та правила. Ні, у нас вже є порядок, і він хороший», - підкреслила міністр.

Вона зазначила при цьому, що інтерес європейської спільноти, Німеччини, переконати Росію грати за правилами, зокрема, поважати суверенітет інших країн, що також відповідає і її власним інтересам.

«Росія не поважає слабкість. Не треба впадати в оману і намагатися бути милими. Ми повинні нарощувати власну силу, показувати стійкість в питаннях цінностей, в іншому випадку Росія ніколи-ніколи не буде вас поважати», - сказала міністр, але зазначила, що Росія – країна-сусід, і від цього нікуди не подінешся.

Глава Міноборони ФРН пропонує бути терплячими, вибудовуючи власну силу, але також виявляти «достатню повагу». Політик нагадала, що одним із найглибших принижень для Москви було те, що її назвали «регіональною силою», що, втім, жодним чином не виправдовує жодне вторгнення на схід України і анексію Криму».

Глава бундесверу визнала, що анексія Криму, гібридна війна проти України стали спочатку «справжнім шоком», адже до цього існувала ілюзія з приводу можливості будівництва великого європейського дому. Після 2014 року довелося адаптуватися до реальності.

Фон дер Ляйєн нагадала, що канцлер ФРН Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін знають один одного 15 років, при чому «дуже добре», вони спілкуються без перекладача, а останнім часом говорять ледь не щотижня.

У свою чергу, професор стратегії національної безпеки та заступник декана з академічних питань у Національному військовому коледжі США у Вашингтоні Майкл Мазарр сказав, що «поведінка Росії в останні кілька років була неприйнятною».

З точки зору США він вважає викликом і проблемою, що за прагнення мінімізувати наслідки російської поведінки у Вашингтоні немає досить чіткої концепції та ідей з приводу того, як досягти бажаного результату. Мазарр назвав дуже правильною рішучу реакцію Заходу на такі речі, як втручання в Україні, втручання в демократії і безліч інших проблем з боку Росії, однак вважає, що одна лише єдність проти Росії доти, доки та не змінить своєї поведінки, не спрацює. Експерт також вважає, що відносини між США і Росією «не будуть теплими і тісними, принаймні, не за цього керівництва», але вони можуть бути більш стабільними.

Водночас Мазарр заявив, що не відносини з Росією, а з Китаєм будуть для США домінуючими в осяжному майбутньому.



Ещё на эту тему:

17:41 23.01.2019
«Якщо Росія зупинить свої дії, не буде війни. Якщо це зробить Україна, то не буде України» - коментар візиту глави МЗС Німеччини
18:25 16.08.2017
В СДПГ обескуражены выдвижением Шрёдера на пост в "Роснефти"
00:47 28.07.2017
Германия намерена отказаться от пяти проектов, связанных с российским "Северным потоком-2"
22:45 04.07.2017
Спецслужбы Германии предупреждают о попытках РФ повлиять на выборы в Бундестаг
10:40 16.06.2017
Президент Германии предостерег Россию от вмешательства в выборы в бундестаг
18:15 02.06.2017
Санкции не помеха: Концерн Linde укрепляет позиции в России
12:55 10.02.2017
ЕС должен бороться против кампаний дезинформации со стороны России - президент Германии
14:20 28.10.2016
Каждый третий немец опасается войны с Россией
09:43 15.07.2016
Чеченцы стали лидерами среди граждан России по числу заявок на убежище в Германии
23:00 06.04.2016
В Сочи обсудят будущее российско-германских отношений
08:46 11.08.2015
Россия отказалась выдать визу новому военному атташе Германии
14:12 06.02.2015
РФ блокировала полеты немецких самолетов в Афганистан
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
09:21 22.01.2019
В Армении по тревоге подняли более 2,5 тыс. российских военных
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
Все новости страны
Болгария Болгария
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
Все новости страны
Греция Греция
15:21 22.01.2019
Грецию - интересует происходящее на северном побережье Азовского моря, поскольку в районе Мариуполя проживают греки
18:41 21.01.2019
Парламент Греції визначив дату голосування за угоду з Македонією
09:21 21.01.2019
В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
Все новости страны
Молдова Молдова
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
16:21 21.01.2019
Придністров’е хоче незалежності у складі РФ і не проти ЄС
10:21 18.01.2019
На екс-прем'єра Молдови Філата завели нову судову справу
Все новости страны
Россия Россия
18:21 23.01.2019
Заклики Росії встановити новий світовий порядок не знайдуть відгуку в Європи – глава Міноборони ФРН
16:34 23.01.2019
Росморречфлот опроверг информацию об отказе в обслуживании горящих танкеров в порту Темрюк из-за санкций
14:31 23.01.2019
Москва присматривается к белорусской оборонке — цель прежняя: выкупить завод в Беларуси
13:14 23.01.2019
Москва усиливает Южный военный округ военной техникой, морской авиацией и боевыми кораблями
Все новости страны
Румыния Румыния
19:21 23.01.2019
Екс-глава антикорупційного директорату Румунії претендує на пост головного прокурора ЄС
11:01 22.01.2019
Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
Все новости страны
Турция Турция
08:47 23.01.2019
Анкара заявила про загибель у пожежі 4 громадян на суднах у Чорному морі
15:01 22.01.2019
В Турции расширяется ассоциация оборонных компаний
12:01 21.01.2019
Туреччина готова відповідати за безпеку в сирійському Манбіджі,
08:21 21.01.2019
Трамп і Ердоган обговорили забезпечення безпеки на північному сході Сирії
Все новости страны
Украина Украина
20:41 23.01.2019
На мощностях захваченного оккупантами Керченского судостроительного завода «Залив» в 2018 году отремонтировано 20 судов
20:01 23.01.2019
В рішенні ПАРЄ по Азову хочуть визнати за українськими моряками статус військовополонених
19:41 23.01.2019
Денісова вимагає, щоб РФ передала українських моряків нейтральній країні
19:01 23.01.2019
РФ обіцяє меддопомогу морякам в обмін на визнання вини
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс