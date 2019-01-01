Заклики Росії встановити новий світовий порядок не знайдуть відгуку в Європи, але залишається завдання переконати Москву повернутися до дотримання загальноприйнятих правил.

Про це заявила міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйєн в ході дискусії «Як сила адаптується в мінливому світі» на полях Давоського форуму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Кремль часом говорить про необхідність встановити новий порядок та правила. Ні, у нас вже є порядок, і він хороший», - підкреслила міністр.

Вона зазначила при цьому, що інтерес європейської спільноти, Німеччини, переконати Росію грати за правилами, зокрема, поважати суверенітет інших країн, що також відповідає і її власним інтересам.

«Росія не поважає слабкість. Не треба впадати в оману і намагатися бути милими. Ми повинні нарощувати власну силу, показувати стійкість в питаннях цінностей, в іншому випадку Росія ніколи-ніколи не буде вас поважати», - сказала міністр, але зазначила, що Росія – країна-сусід, і від цього нікуди не подінешся.

Глава Міноборони ФРН пропонує бути терплячими, вибудовуючи власну силу, але також виявляти «достатню повагу». Політик нагадала, що одним із найглибших принижень для Москви було те, що її назвали «регіональною силою», що, втім, жодним чином не виправдовує жодне вторгнення на схід України і анексію Криму».

Глава бундесверу визнала, що анексія Криму, гібридна війна проти України стали спочатку «справжнім шоком», адже до цього існувала ілюзія з приводу можливості будівництва великого європейського дому. Після 2014 року довелося адаптуватися до реальності.

Фон дер Ляйєн нагадала, що канцлер ФРН Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін знають один одного 15 років, при чому «дуже добре», вони спілкуються без перекладача, а останнім часом говорять ледь не щотижня.

У свою чергу, професор стратегії національної безпеки та заступник декана з академічних питань у Національному військовому коледжі США у Вашингтоні Майкл Мазарр сказав, що «поведінка Росії в останні кілька років була неприйнятною».

З точки зору США він вважає викликом і проблемою, що за прагнення мінімізувати наслідки російської поведінки у Вашингтоні немає досить чіткої концепції та ідей з приводу того, як досягти бажаного результату. Мазарр назвав дуже правильною рішучу реакцію Заходу на такі речі, як втручання в Україні, втручання в демократії і безліч інших проблем з боку Росії, однак вважає, що одна лише єдність проти Росії доти, доки та не змінить своєї поведінки, не спрацює. Експерт також вважає, що відносини між США і Росією «не будуть теплими і тісними, принаймні, не за цього керівництва», але вони можуть бути більш стабільними.

Водночас Мазарр заявив, що не відносини з Росією, а з Китаєм будуть для США домінуючими в осяжному майбутньому.