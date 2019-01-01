У ПАРЄ показали фільм про українських заручників Путіна
|18:01 23.01.2019
|0 комментариев
|Крым
У Парламентській асамблеї Ради Європи у середу пройшов показ документального фільму "Заручники Путіна: українські політичні в'язні Кремля".
На показі були присутні родичі та адвокат полонених Росією українських військових моряків, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
"Ви побачили, що робить путінська Росія з українськими громадянами. Це відбувається, тому що немає чіткої і жорсткої відповіді Європи, Заходу на такі дії Кремля", - заявив адвокат полонених українських моряків Микола Полозов.
Він застеріг країни Європи та європейських громадян від подальшої російської агресії, у випадку відсутності жорсткої реакції на дії кремлівського режиму.
"Якщо ми не будемо називати речі своїми іменами – Кремль піде далі. Це буде стосуватися не лише України", - переконаний Полозов.
21-25 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.
24 січня ПАРЄ проведе дебати та проголосує резолюцію щодо ескалації в Азовському морі, в якій Асамблея закличе РФ негайно звільнити 24 полонених українських військових моряків.
Окрім військовополонених, російський режим протиправно утримує понад 70 українських політичних в'язнів. Серед них – журналіст Укрінформу Роман Сущенко, який був протиправно засуджений до 12 років позбавлення волі.
Ещё на эту тему:
Генеральний секретар Ради Європи обговорит з українською делегацією вихід із кризи у ПАРЄ
В проекте резолюції ПАРЄ статус українських військовополонених не зазначається, а є лише поняття "моряки"
У Парламентській асамблеї Ради Європи виступлять родичі українських моряків, які перебувають у російському полоні
У ПАРЄ на ранок 24 січня заплановані термінові дебати щодо ситуації в Азовському морі
У Страсбурзі розпочинається зимова сесія ПАРЄ
В РФ не планують повертатись у ПАРЄ, "доки там не одумаються"
ПАРЄ може ухвалити у січні рішення щодо агресії Росії у Чорному та Азовському морях
В ПАСЕ ограничили объем санкций, которые могут быть наложены на россиян, но особых поводов для беспокойства нет