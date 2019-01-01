У Парламентській асамблеї Ради Європи у середу пройшов показ документального фільму "Заручники Путіна: українські політичні в'язні Кремля".

На показі були присутні родичі та адвокат полонених Росією українських військових моряків, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

"Ви побачили, що робить путінська Росія з українськими громадянами. Це відбувається, тому що немає чіткої і жорсткої відповіді Європи, Заходу на такі дії Кремля", - заявив адвокат полонених українських моряків Микола Полозов.

Він застеріг країни Європи та європейських громадян від подальшої російської агресії, у випадку відсутності жорсткої реакції на дії кремлівського режиму.

"Якщо ми не будемо називати речі своїми іменами – Кремль піде далі. Це буде стосуватися не лише України", - переконаний Полозов.

21-25 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.

24 січня ПАРЄ проведе дебати та проголосує резолюцію щодо ескалації в Азовському морі, в якій Асамблея закличе РФ негайно звільнити 24 полонених українських військових моряків.

Окрім військовополонених, російський режим протиправно утримує понад 70 українських політичних в'язнів. Серед них – журналіст Укрінформу Роман Сущенко, який був протиправно засуджений до 12 років позбавлення волі.