Росія в порушення Женевської конвенції незаконно призвала на військову службу 5,6 тис. жителів тимчасово окупованого Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру Ельвір Сагірман на прес-конференції в Києві.

За його словами, в окупованому Криму відзначається активна пропаганда військової служби та незаконний призов до збройних сил РФ.

«Всі ці дії носять незаконний характер, наприклад, незаконний призов до збройних сил РФ є порушенням Женевської конвенції, і, за даними Міноборони РФ, у 2018 році в Криму було призвано близько 5,6 тис. осіб, на військову службу в РФ», - зазначив Сагірман.

Також Сагірман повідомив, що призовники служать не лише на території окупованого півострова, а з минулого року вже відправляються на територію Росії для проходження служби.



