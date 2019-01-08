Росія незаконно призвала на військову службу 5,6 тисяч кримчан
|17:21 23.01.2019
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|Крым
Росія в порушення Женевської конвенції незаконно призвала на військову службу 5,6 тис. жителів тимчасово окупованого Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру Ельвір Сагірман на прес-конференції в Києві.
За його словами, в окупованому Криму відзначається активна пропаганда військової служби та незаконний призов до збройних сил РФ.
«Всі ці дії носять незаконний характер, наприклад, незаконний призов до збройних сил РФ є порушенням Женевської конвенції, і, за даними Міноборони РФ, у 2018 році в Криму було призвано близько 5,6 тис. осіб, на військову службу в РФ», - зазначив Сагірман.
Також Сагірман повідомив, що призовники служать не лише на території окупованого півострова, а з минулого року вже відправляються на територію Росії для проходження служби.
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