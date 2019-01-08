Стан здоров'я політв'язня Бекірова різко погіршився

17:01 23.01.2019 0 комментариев Крым

Стан здоров'я незаконно заарештованого кримськотатарського активіста Едема Бекірова різко погіршився.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, передає УНІАН.

"За отриманими нами даними з Криму, стан Едема Бекирова різко погіршився. Зв'язався з "уповноваженою з прав людини в Республіці Крим" Людмилою Лубіною. Повідомив про критичний стан здоров'я Едема Бекірова, якого незаконно заарештовано та кинуто до Сімферопольського СІЗО, закликав її терміново відвідати Едема. Пообіцяла зробити", - йдеться в повідомленні. .

12 грудня 2018 року російські силовики затримали Бекірова на адмінкордоні з окупованим Кримом і вивезли в будівлю ФСБ РФ у Сімферополі. Бекірова звинувачують у зберіганні, поширенні та транспортуванні більше 10 кг тротилу і 190 бойових набоїв.

Йому нещодавно зробили складну операцію на серці, але не надають медичної допомоги. Також у Бекірова ампутовано ногу.

13 грудня так званий "суд" у Сімферополі обрав Бекірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в СІЗО до 11 лютого 2019 року.

15 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Бекірова вивезли до сімферопольської лікарні імені Семашка на медичне обстеження. 18 січня стало відомо, що Бекірова повернули до СІЗО, хоча його обстеження мало тривати два тижні.

 



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